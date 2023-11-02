İzmirli Süt geliyor: Bayındır’a 350 milyon TL’lik yatırım

Tuba İlze / tilze@capital.com.tr

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 350 milyon liralık öz kaynağıyla kurduğu 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası üretime başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Atatürk’ün “Her fabrika bir kaledir” sözünü hatırlatarak “Başka Bir Tarım Mümkün” vizyonu doğrultusunda yapımı tamamlanan Bayındır Süt İşleme Fabrikası’nın kırsalda üretimi teşvik edeceğini ve istihdam olanakları yaratacağını vurguladı.

Günlük 100 ton kapasite

“Mera İzmir” projesi kapsamında çiftçiden alınan sütlerin işlenerek “İzmirli” markasıyla satışa sunulacağı Bayındır Süt İşleme Fabrikası, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İz Tarım A.Ş. tarafından işletilecek. 350 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen fabrika, 6 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 18 bin metrekarelik alan üzerine kuruldu. 130 kişinin istihdam edildiği fabrika, günlük 100 ton süt işleme kapasitesine sahip. Bayındır Süt İşleme Fabrikası, 250 milyon TL’lik işlem hacmiyle yıllık 36 milyon 500 bin litre süt işleyebilecek.

Doğayla yüzde yüz uyumlu üretim modeli

Avrupa Hijyen Belgesi’ne sahip olan fabrika, enerji ihtiyacını güneş enerjisi panelleriyle karşılayacak. Fabrikada atık su tarımsal sulamada kullanılacak standartlarda arıtılacak. Mera İzmir projesinde belirlenen 5 bin 117 çobanın ürettiği küçükbaş sütünün buluşma noktası olacak fabrika, İzTarım tarafından piyasanın iki katına alınan sütleri katma değerli ürüne dönüştürecek. Fabrika ayrıca Süt Kuzusu projesiyle 30 ilçede çocuklara hediye edilen sütleri üretecek.

Katma değeri yüksek ürünler

Fabrikanın mandıra grubu ürünlerinde kaşar, tulum ve feta, beyaz peynir dışında dünya piyasasında marka olmaya aday “İzmir mozzarellası” ve “burrata” gibi katma değeri yüksek peynirler üretilecek. 92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ilk kez tanıtılarak beğeni toplayan ve tamamen keçi sütünden yapılan “İzmirli Dondurma” da fabrikada üretilecek. Ürünler, süt grubu ve mandıra grubu olmak üzere iki grupta üretilecek.