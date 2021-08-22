Jackson Hole toplantıları çevrimiçi olacak

ABD Merkez Bankasının (Fed) Kansas City Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nun artan Kovid-19 vakaları nedeniyle planlananın aksine çevrimiçi olarak yapılacağını duyurdu.

22.08.2021 10:55:000
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Jackson Hole toplantıları çevrimiçi olacak

Kansas City Fed Başkanı Esther George, konuya ilişkin, "Sağlık koşullarının planladığımız gibi bu yıl Jackson Lake Lodge'da fiziki olarak toplanabilmemizi engellediğinden dolayı hayal kırıklığı duysak da misafirlerimizin ve Teton ilçesi halkının güvenliği önceliğimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Powell'ın konuşma teması 'Ekonomik görünüm' olacak

Öte yandan Fed'in takviminde yer alan bilgilerde, Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Toplantısı'nda yapacağı konuşmanın temasının 'Ekonomik Görünüm' olacağı belirtildi.

Fed Başkanı Powell'ın geçen yıl Jackson Hole'da yaptığı konuşmanın başlığı bankanın takviminde 'Para Politikası Çerçevesi İncelemesi' olarak yer almıştı.

Powell, geçen yılki toplantıda Fed'in para politikası stratejisinde değişikliğe gittiğini açıklayarak, bankanın "ortalama" yüzde 2 enflasyonu hedefleyeceğini duyurmuştu.

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