Jaguar Land Rover Birleşik Krallık'ta 500 kadar yöneticiyi işten çıkaracak

Jaguar Land Rover (JLR), ABD'deki ticaret tarifelerinin satış ve kâr baskısı altında kalması nedeniyle Birleşik Krallık'ta 500'e kadar yönetici pozisyonunu işten çıkaracak.

Jaguar Land Rover, gönüllü işten çıkarma programı başlatacağını ve bu kesintilerin İngiliz iş gücünün %1,5'ini aşmasının beklenmediğini açıkladı. Şirket, bu adımı "normal iş uygulaması" olarak nitelendirdi.

Geçen hafta, otomobil üreticisi Haziran ayına kadar olan üç aylık dönemde satışlarında, kısmen tarifeler nedeniyle ABD'ye ihracatı durdurması ve ayrıca eski Jaguar modellerinin planlanan üretimden kaldırılması nedeniyle düşüş yaşandığını açıkladı.

Şirket, geçen ay ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD'ye ihraç edilen İngiliz otomobillerine %10 gümrük vergisi uygulama kararının kârını olumsuz etkileyeceği konusunda uyarıda bulunmuştu.