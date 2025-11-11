Japon banka dev şirketin hisselerini sürpriz şekilde sattı

Japon yatırım bankası SoftBank, yapay zeka sektörünün lideri Nvidia hisselerini 5,8 milyar dolara sattı.

11.11.2025 12:20:450
Japon yatırım devi SoftBank'ın kurucusu Masayoshi Son, yapay zeka alanında devasa bir etki alanı kurma planları doğrultusunda önemli bir adım attı. Şirket, ABD'li çip üreticisi Nvidia'daki hisselerinin 5,8 milyar dolarlık kısmını sattı.

Rekor Kâr ve Yapay Zeka Portföyü

Bloomberg'in haberine göre; bu satış ve Vision Fund'dan gelen kârlar sayesinde SoftBank, analistlerin 418,2 milyar yenlik beklentisini katlayarak, ikinci çeyrekte 2,5 trilyon yen (16,2 milyar dolar) net gelir elde etti. SoftBank'ın mevcut portföyünde yapay zeka dünyasının önde gelen isimleri bulunuyor. OpenAI ve Oracle Corp hisselerindeki artış, şirketin karlılığını yükseltti.

Bu yükseliş, Eylül ayında sona eren üç aylık dönemde hisselerde yüzde 78'lik bir artışa yol açarak, 2005'in dördüncü çeyreğinden bu yana en iyi performansı kaydetti.

Masayoshi Son, yapay zeka ve çiplere yapılan yatırımların artışından yararlanmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bu çabalar arasında OpenAI'ya planlanan 30 milyar dolarlık yatırım ve Arizona'da 1 trilyon dolarlık bir yapay zeka üretim merkezi kurulması yer alıyor.

