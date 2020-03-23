Japon telekomünikasyon devi 41 milyar dolarlık varlık satacak

Telekomünikasyon şirketi SoftBank borçlarını ödemek ve hisselerini geri almak için 41 milyar dolarlık satış gerçekleştireceğini duyurdu. Açıklamanın ardından şirketin hisseleri yüzde 19 değer kazandı.

Japonya merkezli telekomünikasyon devi Softbank yatırımcılarını rahatlatan bir adım attı. Yüksek borçları ve yatırım yaptını Vision Fund’un iki çeyrek üst üste zarar etmesi nedeniyle şirkete yönelik eleştiriler artmıştı.

Japon şirket bugün yaptığı açıklamayla 41 milyar dolar değerindeki varlıklarını satacağını ya da paraya çevireceklerini duyurdu.

İŞLEMLER BİR YIL SÜRECEK

Bu miktarın bir kısmıyla borçların ödeneceği bir kısmıyla da hisselerin toplanacağı belirtildi. Şirketin açıkladığı takvime göre işlemlerin bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Şirket ay başında 4,5 milyar dolar para toplayacağını duyurmuştu ancak piyasadan beklediği tepkiyi alamamıştı.

CEO Masayoshi Son, Vision Fund adını verdiği girişimle teknoloji şirketlerine milyarlarca dolarlık yatırım yaptı. CEO Masayoshi Son, Vision Fund adını verdiği girişimle teknoloji şirketlerine milyarlarca dolarlık yatırım yaptı

Softbank’tan yapılan açıklamada ilk açıklanan 4,5 milyar dolarlık rakamın 41 milyar dolara yükseltildiği belirtildi.

Şirketin CEO’su Masayoshi Son’un WeWork ve Uber gibi girişimlere yaptığı büyük yatırımlar şüpheyle karşılanmıştı.

Teknoloji alanında yatırımlar yapan şirketin İngiltere merkezli çip üreticisi ARM ve Çinli Alibaba’da hisseleri bulunuyor.