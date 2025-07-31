Japonya faizleri sabit tuttu

Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 0,5'te sabit bıraktı.

31.07.2025 11:52:130
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Japonya faizleri sabit tuttu

Japonya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, bankanın iki günlük para politikası toplantısının ardından politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 0,5'te sabit bıraktığı bildirildi.

Kararın oy birliğiyle alındığı belirtilen açıklamada, Japonya'da ekonomik büyümenin ticaret ve diğer politikaların etkisiyle muhtemelen yavaşlayacağı ancak uyumlu finansal koşullar gibi faktörlerin ekonomiye destek sağlamasının beklendiği kaydedildi.

Küresel ticaret politikalarına ilişkin belirsizlikler olduğu vurgulanan açıklamada, reel faiz oranlarının oldukça düşük seviyelerde bulunduğu göz önüne alındığında, ekonomik faaliyet ve fiyatlardaki iyileşmeye paralel olarak, politika faizinin artırılabileceği ve para politikasındaki gevşeklik derecesinin ayarlanmasına devam edileceği bildirildi.

Açıklamada, ihracat ve sanayi üretiminin ABD'nin gümrük vergilerini artırması nedeniyle düşüşler yaşanmasına rağmen, genel olarak yatay bir seyir izlemeye devam ettiği aktarıldı.

Şirket karlarının iyileşme eğiliminde olduğu ve iş dünyasındaki güven ortamının olumlu seviyede seyrettiği belirtilen açıklamada, firmaların sabit sermaye yatırımlarında ılımlı bir artış eğilimi görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Bankanın enflasyon öngörülerini 2025 mali yılı için yüzde 2,2'den yüzde 2,7'ye, 2026 mali yılı için yüzde 1,7'den yüzde 1,8'e ve 2027 mali yılı için yüzde 1,9'dan yüzde 2'ye yükselttiği bildirildi.


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