Japonya ihracatında 41 yılın en sert artışı

Japonya'nın mayıs ayı ihracatı 1980'den bu yana görülen en hızlı artışı gördü.

Japonya'nın ihracatı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 49,6 arttı. Nisan ayında yüzde 38 artan ihracatın, mayıs ayında yüzde 51,4 artış göstermesi bekleniyordu.

İthalatın geçen yılı aynı dönemine göre yüzde 27,9 arttı mayıs ayında ticaret fazlası 91,2 milyar yen olan beklentileri üzerinde 187,18 milyar yen olarak gerçekleşti.

Japonya'nın ABD'ye olan ihracatı mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,9 arttı. Bu, verilerin tutulmaya başlandığı Ocak 1980'den bu yana görülen en hızlı artış olarak kayıtlara geçti.

Mayıs ayında Avrupa Birliği'ne ihracat da yüzde 69,9 arttı.

Asya'ya ihracatın yüzde 32,5 arttığı mayısta Çin'e ihracatta artış yüzde 23,6 seviyesinde gerçekleşti.

Japonya'da çekirdek makine siparişleri beklentilerin altında

Japonya'da çekirdek makine siparişleri Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı. Ekonomistler ise siparişlerde yüzde 2,7 artış bekliyorlardı.

Nisan ayında çekirdek makine siparişleri geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 6,5 arttı. Beklenti yüzde 8 artış yaşanacağı yönündeydi.