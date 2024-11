Japonya'dan Türkiye'ye en büyük turizm yatırımı

Japon turizm devi HIS ve Türkiye’nin 1 milyar dolar cirolu en büyük 5 turizmcisinden biri olan Dorak Holding; 60 milyon dolarlık yatırımla Cappadocia Marriott otelini hizmete açtı.

Özlem Aydın Ayvacı- CAPİTAL

Türkiye’ye Japonya’dan yapılan en büyük turizm yatırımını 4,5 milyar dolar cirolu Japon turizm devi HIS ve Türkiye’nin 1 milyar dolar cirolu en büyük 5 turizmcisinden biri olan Dorak Holding birlikte gerçekleştirdi. 60 milyon dolarlık yatırımla iki ortak Cappadocia Marriott otelini açtı.

Japon turizm devi HIS, Türkiye'nin Uzak Doğu pazarındaki lider oyuncusu Dorak Holding iş birliğinde 60 milyon dolarlık yatırıma imza attı. İş birliği kapsamında Kapadokya Bölgesi'nde Nevşehir'de yüzde 50-50 ortak yatırımla 298 oda ve 467 yatak kapasitesine sahip Cappadocia Marriott oteli hizmete açıldı. Dorak'ın bölgedeki 9'uncu otel yatırımı olan bu tesisle, grubun Kapadokya'daki toplam yatak kapasitesi ise 1.000 oda ve 2.000 yatağa yükseldi. Bölgedeki nitelikli konaklama ihtiyacını gidermek amacıyla bu yatırıma soyunduklarını söyleyen Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, “60 milyon dolarlık yeni otelimizi gururla açıyoruz. Holding olarak 2025’te tüm dünyadan 400 bin turist çekmesini bekliyoruz” dedi.

JAPONLARDAN HIZLI KARAR

Ortaklığın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili konuşan Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü, “15 yıldır HIS işbirliğinde Japonya'dan Türkiye'ye turist getiriyoruz. Bu yatırım için ortaklık teklifiyle kapılarını çaldık. Normalde Japonlar titizlikleri ve detaycı yapılarıyla bilinir. Karar süreçleri dahi 1 yılı bulurken bizim 15 yıla dayanan iş birliğimiz ve Türkiye'ye olan güvenleri sayesinde 15 dakikada yatırım kararı verip imzaları attık" dedi. Otelin 60 milyon dolarlık yatırımla hayata geçtiğini aktaran Körükçü, "Burada 30 milyon doları biz 30 milyonu da HIS verdi" diye konuştu.

EN BÜYÜK TURİZM YATIRIMI

Bu yılı 2,5 milyar dolarlık ciroyla kapatmayı hedefleyen Japon HIS, 48'inci otelini Türkiye'de açtı. HIS CEO'su Tatsuya Nakamori, "Japonya'dan Türkiye'ye bugüne kadar doğrudan bu kadar büyük bir turizm yatırımı olmadı" dedi. HIS Grubu'nun Japonya'da bir çok robot oteli olduğuna dikkat çeken Nakamori, "Bu otellerde check-in, check-out, servis dahil tüm işleri robotlar yapıyor. İstanbul'da da böyle bir otel planlıyoruz" dedi.

Japon ortak HIS’le yeni projelerin de şimdiden görüşülmeye başlandığını anlatan Körükçü, “Denizli Pamukkale’de bir arsa aldık. Burada da 60-70 milyon dolarlık bir otel yatırımı planlıyoruz. 2025’te bu yatırımın temelini atıp 18 ayda tamamlamayı öngörüyoruz. Bu otelimizin işletmesi de Hilton tarafından yapılacak” dedi. Pamukkale’de 300 oda, 600 yatak kapasiteli bir otel planladığını anlatan Körükçü, ortaklığın yeni yatırımların kapılarını açacağının da mesajını verdi.

NİTELİKLİ KONAKLAMA AÇIĞINI KAPATACAK

Yılda 4 milyonun üzerinde ziyaretçi çeken Kapadokya, son dönemde artan popülaritesiyle dünyanın sayılı turizm destinasyonları arasında sayılıyor. Başta Japonlar, Çinliler, Koreliler ve Hintliler olmak üzere doğa ve kültür turizmi tutkunu yabancıların seyahat listelerinde baş sıralarda yer alan Kapadokya, en fazla para harcayan turist kitlesini çeken bölge olarak öne çıkıyor. Turistlere çok fazla alternatif sunan Kapadokya bölgesinin, Türkiye’nin ve dünyanın turizm destinasyonu olarak yükselen değeri olduğuna vurgu yapan Körükçü, “Ancak bölgede halen yeterli ve nitelikli konaklama tesisi açığı var. Bu açığı kapatmak için Marriott yatırımını Kapadokya’da hayata geçirmeyi uygun bulduk” diyor.

298 ODALI VE 467 YATAK KAPASİTELİ

Cappadocia Marriott yatırımının 6 yıl önce gündemlerine geldiği ancak gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanması ve araya giren pandemi süreci nedeniyle yatırımın geciktiğini belirten Körükçü, “9 junior suite, 10 one bedroom suite, 1 presidential süite olmak gibi farklı kategorilerde 298 oda ve 467 yatak kapasitesine sahip olan otelimiz tamamlandı. Otelimizde 250 kişiye de istihdam sağlayacağız” diye anlatıyor.

BÖLGEYE 150 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Dorak Holding’in Kapadokya’da kendilerine ait konseptte ve franchise olarak toplamda işlettikleri 8 otelleri var. Dünyanın en iyi tasarım oteli seçilen ‘Sacred House ve Sacred Mansions’ da kendi oluşturdukları konsept oteller arasında yer alıyor. Bugüne kadar Kapadokya’da 150 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiren grup, bölgedeki son yatırımında ise Japonlarla ortaklığa gitmeyi tercih etmiş bulunuyor. Daha önce de IHG, Hilton, Ramada By Wyndham markaları ile iş birliğine gittiklerini söyleyen Körükçü, “Uluslararası markalar, turizm destinasyonlarına bilinirlik anlamında büyük katkı sağlıyor. O nedenle bu tarz iş birliklerine sıcak bakıyoruz. Bundan sonraki yatırımlarımız için de uluslararası zincirlerle çalışmaya devam edeceğiz. Markaları, lokasyon ve ihtiyaçlara göre seçiyoruz” diye anlatıyor.

2025’TE 400 BİN MİSAFİR HEDEFLENİYOR

Cappadocia Marriott’un çok geniş bir kitleye ulaşması hedefleniyor. Otelin ana pazarları ise Kuzey ve Güney Amerika, Uzakdoğu, Körfez Bölgesi ve Avrupa Kıtası. 2025 yılında holding olarak tüm dünyadan 400 bin kişiyi ağırlamayı istediklerini ifade eden Körükçü, Cappadocia Marriott’ta konaklama ücretlerinin düşük sezonda kahvaltı hariç yaklaşık 150 Euro olacağını söylüyor. Son beş yılda Kapadokya bölgesi Fransa, İngiltere, İtalya, Latin Amerika, Brezilya, Arjantin, Kolombiya ve Ortadoğu’dan da turist çekiyor. Türkiye’nin bu yılki 50 milyar dolar turizm gelirinin yaklaşık 10 milyar dolarının bu bölgeden gelmesi bekleniyor. 2025 yılında ise Kapadokya’nın 10 milyon turiste ulaşma potansiyeli olduğunu öngören Körükçü, sektörle ilgili şu değerlendirmede bulundu: “Beklentimizin yüzde 20 altında olmasına rağmen son derece güzel bir yıl geçirdik. 2025’in çok daha iyi olacağını düşünüyoruz. Şu an ön veriler de bunu destekliyor. Kapadokya yükselen değer. Son 10 yılda inanılmaz bir tanınırlık oluştu. Bunun artarak devam edeceğini öngörüyoruz.”