Japonya'nın 20 yıllık tahvil getirisi rekor seviyede

Japonya'nın 20 yıl vadeli devlet tahvilinin getirisi 1999'dan bu yana görülen en yüksek seviye çıktı.

Japonya’nın gösterge 10 yıllık devlet tahvili (JGB) getirisi, 17 yılın en yüksek seviyesine çıkarak, diğer gelişmiş ekonomilerin tahvil piyasalarına da yayılabilecek endişeleri yansıttı.

20 yıllık Japon devlet tahvilinin (JGB) getirisi kısa süreliğine 1999'dan bu yana en yüksek seviye olan yüzde 2,64'e ulaşırken, 30 yıllık getiri yüzde 3,19'a yükselerek Temmuz ayında ulaşılan yüzde 3,2'lik rekor seviyeye yaklaştı. Gösterge 10 yıllık JGB getirisi de en son Ekim 2008'de görülen bir seviye olan yüzde 1,61'e tırmandı.

Uzun yıllar boyunca getiriler, Japonya Merkez Bankası’nın ultra gevşek para politikası nedeniyle baskı altında kalmıştı. Bu da özellikle gelişmiş ülkelerde küresel getirileri sınırlamıştı.

