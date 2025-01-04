JCR Eurasia’dan Ege Yapı’ya ‘A+’ kredi notu

Ege Yapı A.Ş, uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia’nın 2024 Yılı Kredi Derecelendirme Raporu'nda, yatırım yapılabilir seviyesi ‘yüksek kredi kalitesi’ olarak nitelendirilen “A+” notu aldı.

4.01.2025 13:17:430
Paylaş Tweet Paylaş
JCR Eurasia’dan Ege Yapı’ya ‘A+’ kredi notu

Ege Yapı A.Ş., uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia’nın 2024 Yılı Kredi Derecelendirme Raporu'nda, yatırım yapılabilir seviyesi ‘yüksek kredi kalitesi’ olarak nitelendirilen “A+” notunu korudu. Şirketten yapılan açıklamaya göre; notun gerekçesi olarak şirketin gelir üretim çeşitliliği ve güçlü finansal yapısı gösterildi. 

Tüm dünyanın ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiği 2024 yılında “A+” notu almanın önemine vurgu yapan Ege Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, “2025 yılında enflasyonun ve faizlerin düşmesiyle sektörümüzün parlak günlerine döneceğine inanıyorum. Ege Yapı A.Ş. olarak bu hareketli döneme hem sağlam finansal gücümüz hem de çok sayıda projemizle hazırız” dedi.

İnanç Kabadayı, “Son yıllarda gayrimenkul sektöründeki daralmaya karşın şirketimizin kredi notunun yüksek çıkması doğru adımlar attığımızın bir göstergesi. Yurt içi ve yurt dışı piyasaları iyi analiz ederek projelerimizi bu doğrultuda oluşturuyoruz. Bu sayede hem müşterilerimizi hem de şirketimizi pozitif olarak destekliyoruz” dedi.

“EgeYapı Avrupa GYO’nun halka arzı Grubumuzun büyümesini güçlendirecek”

Ege Yapı A.Ş.’nin iştiraki olan EgeYapı Avrupa GYO’nun halka arz için gün saydığını belirten Kabadayı, “EgeYapı Avrupa GYO olarak 6-7-8 Ocak 2025 tarihlerinde talep toplama sürecini yaşayacağız. Tamamlanmış, yapımı devam eden, planlama aşamasında olan projelerimiz ve arsa yatırımlarımızla dengeli bir portföye sahibiz. 2025 yılı itibarıyla enflasyonun ve faizlerin düşmesinin ardından sektörümüzün parlak günlerine döneceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

JCR Eurasia’nın raporunda, Ege Yapı A.Ş.’ye “A+” notu verilmesinin gerekçeleri şöyle sıralandı:

* Analiz edilen dönemlerdeki kayda değer hazır değerler sayesinde güçlü finansal kaldıraç ve nakit fazlası pozisyonu,

* Gayrimenkul geliştirme ve müteahhitlik faaliyetlerinin yanı sıra 2024 yılında arsa satışı ile artırılan gelir üretimi çeşitliliği,

Uzun nakit döngüsüne rağmen, ön satışlardan alınan avansların, devam eden projeleri fonlama kabiliyetini ve nakit akış metriklerini desteklemesi.



Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yemek kartlarının kullanımı hakkında yeni açıklama

Yemek kartlarının kullanımı hakkında yeni açıklama

JCR Eurasia’dan Ege Yapı’ya ‘A+’ kredi notu

JCR Eurasia’dan Ege Yapı’ya ‘A+’ kredi notu

Küresel piyasalarda gelecek hafta... Hangi veriler takip edilecek?

Küresel piyasalarda gelecek hafta... Hangi veriler takip edilecek?

Microsoft'tan 80 milyar dolarlık plan

Microsoft'tan 80 milyar dolarlık plan

İtalya'da otomobil üretimi 68 yılın en düşük seviyesi

İtalya'da otomobil üretimi 68 yılın en düşük seviyesi

Yabancı para kredilerde büyüme sınırı indirildi

Yabancı para kredilerde büyüme sınırı indirildi

Yorum Yaz