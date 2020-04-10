JCR, Türkiye'nin kredi notunu indirdi

Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR Türkiye'nin kredi notunu BBB-'den BB+'ya indirdi, görünüm negatif.

Suriye ile olan gerilim ve koronavirüs salgınının devam etmesi halinde TL üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı olacağı, bunun Döviz rezervlerinde daha fazla düşüşe neden olacağı belirtildi. Bu gelişmelerin de özel sektörün dış finansmanına daha fazla baskı yapacağı ifade edildi.

JCR hükümetin kısa vadede ekonomideki zayıflıkla mücadele için bütçe önlemleri de dahil güçlü mali paketler oluşturacağını, bunun hükümetin mali pozisyonunda daha fazla kötüleşmeye neden olabileceğini belirtti.