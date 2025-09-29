"Johnson Health Tech Türkiye’de büyüyor"

Dünyada 120’den fazla ülkede faaliyet gösteren Johnson Health Tech, Türkiye’de gerçekleştirdiği stratejik iş birlikleriyle büyüyeceğini açıkladı.

Dünyada 120’den fazla ülkede faaliyet gösteren Johnson Health Tech, otel, rezidans ve karma yaşam projelerinde iş birlikleriyle gayrimenkul sektöründe de var oluyor Türkiye’de de stratejik iş birlikleri gerçekleştiriyor. Marka, sadece ekipman sağlayıcısı değil, projeye özel çözüm ortağı olarak konumlanıyor.

“Fitness yatırımı, artık bir ayrıcalık değil zorunluluk”

Johnson Health Tech Türkiye Genel Müdürü Yakup Çam, bu dönüşümün Türkiye pazarında çok hızlı yaşandığını belirtiyor: “Bugün gayrimenkul yatırımcıları için fitness alanları, sadece mimari projelerin bir parçası değil, doğrudan gayrimenkul değerine katkı sağlayan bir yatırım kalemi. Özellikle otel ve rezidans projelerinde kullanıcılar, uluslararası marka güvencesiyle sunulan spor alanlarını tercih ediyor. Johnson Health Tech olarak yatırımcılara özel, bünyemizdeki güçlü markalarımızla alanın tasarımından ekipman yerleşimine ve servis desteğine kadar uçtan uca hizmet sunuyoruz” dedi.

"Türkiye en hızlı büyüyen pazar olacak"

Yakup Çam, Türkiye’nin stratejik konumuna dikkat çekerek şöyle diyor: “Türkiye, Asya ve Avrupa arasında önemli bir köprü konumunda. Artan otel yatırımları, wellness odaklı konut projeleri ve genç nüfusun sağlıklı yaşam eğilimi, Johnson Health Tech için bu pazarı çok cazip hale getiriyor. Önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye’nin, en hızlı büyüyen pazar olmasını bekliyoruz.”

