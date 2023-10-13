JP Morgan CEO'su: Dünyanın yıllardır gördüğü en tehlikeli dönem olabilir

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon, Wall Street bankasının üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Dünyanın en büyük bankası geçtiğimiz çeyrekte analistlerin beklentilerini aştı.

Banka, analistler tarafından beklenen 3,90 dolara karşılık hisse başına 4,33 dolar kazanç bildirdi. Gelir 39,9 milyar dolar olarak gerçekleşerek 39,57 milyar dolarlık beklentiyi aştı. Net kâr 13.15 milyar dolar oldu.

New York merkezli banka, üçüncü çeyrekte yatırım bankacılığı gelirlerinde de yüzde 6'lık bir düşüş bildirdi. Mevduatlar üçüncü çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 4 oranında düştü.

"Ukrayna savaşı ve İsrail-Hamas çatışmasının geniş kapsamlı etkileri olabilir"

Ekonominin durumu hakkında değerlendirme yapan Dimon, sıkı işgücü piyasaları ve yüksek kamu borcu seviyelerinin enflasyonu bir süre daha yüksek tutabileceğini ve faiz oranlarının daha da yükselebileceğini kaydetti.

Ukrayna savaşı ve İsrail-Hamas çatışmasının emtia piyasaları, ticaret ve jeopolitik üzerinde "geniş kapsamlı" etkileri olabileceği uyarısında bulunan Dimon, "Bu, dünyanın on yıllardır gördüğü en tehlikeli dönem olabilir. Şirketimizi çok çeşitli sonuçlara hazırlıyoruz, böylece ortam ne olursa olsun müşterilerimize tutarlı bir şekilde hizmet sunabiliyoruz." dedi.