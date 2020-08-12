JP Morgan: Gençler Bitcoin'e yöneliyor

JPMorgan Chase & Co.'ya göre, pandemi döneminde perakende yatırımcıların davranışları yaş gruplarına göre değişiklik gösteriyor.

Nikolaos Panigirtzoglou başkanlığındaki JPMorgan stratejistleri, yatırımcıların genellikle alternatif varlıklarla ilgilendiğini, ancak yaşlı yatırımcılar altın alırken, genç yatırımcıların Bitcoin gibi yatırım araçlarına yöneldiğini kaydeti. Y kuşağı olarak bilinen 1980-2000 yılları arasında doğanlar, stratejstlere göre, özellikle teknoloji sektörü olmak üzere hisse senetlerine ilgi duyarken, daha yaşlı kimseler hisse senedi satıyorlar.

JPMorgan stratejistleri, yatırım akışlarını analiz eden 4 Ağustos tarihli notlarında, "Yaşlı yatırımcılar fazla likiditelerinin tahvil fonlarına yatırmaya devam ettiler ve bu alımlar hem Haziran hem de Temmuz aylarında güçlü kaldı," dedi.

Perakende yatırımcıların bu yılki talebi, küresel hisse senetlerinde Mart ayındaki dip seviyelerden gerçekleşen yüzde 46'lık sıçramada, altın destekli Borsa fonlarındaki (ETF) altın varlıklarında görülen sert artışta ve kripto paralarda son dönemde görülen rallilerde yansımasını buldu. Amatör yatırımcıların varlığı, coşkulu opsiyonlardan daha sakin işlem hareketlerine, neredeyse her yerde de görülüyor. Bu yatırımcıların hisse senedi seçimleri ve zamanlaması, kurumlarla karşılaştırıldığında oldukça iyi görünüyor.