JP Morgan'dan yeni analiz: Bitcoin, 146 bin dolara çıkar mı?

Bitcoin'de uzun vadeli hedeflerinin 146 bin dolar olduğunu açıklayan JPMorgan, Elon Musk'ın şirketi Tesla tarafından yapılan 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı sonrası yeni analizde bulundu.

Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımının yankıları küresel finans piyasalarında devam ediyor.

Daha önce Bitcoin'de uzun vadeli hedeflerinin 146 bin dolar olduğunu belirten JPMorgan stratejistleri hazırladıkları yeni notta Tesla yatırımı sonrası Bitcoin'in şirket bilançolarına alınmasına yönelik beklentileri analiz etti.

Aralarında Nikolaos Panigirtzoglou'nun da bulunduğu stratejistler diğer şirketlerin Tesla'nın bilançosuna Bitcoin'i ekleme kararını takip etmesini beklememek gerektiğini ifade etti.

Stratejistler şirketlerin bu yöndeki kararları için temel faktörün Bitcoin'deki oynaklığın durumu olacağına işaret etti. Notta, "Kurumsal portföylerde tipik olarak banka mevduatları, para piyasası fonları ve kısa vadeli bonolar yer alır. Bu da yıllık oynaklığın yüzde 1 civarında seyretmesi anlamına gelir. Portföyde yüzde 1'lik Bitcoin ciddi oynaklık kaynağı olabilir" değerlendirmeleri yer aldı.

Kurumun stratejistleri Tesla'nın yatırım kararı sonrasında fiyat hareketlerine yönelik değerlendirmelerde de bulundu. Buna göre Bitcoin'de Tesla ile başlayan rallinin daha az spekülatif kurumsal girişlere bağlı olacağı belirtildi.

Tesla'nın 1,5 milyar dolarlık Bitcoin yatırımı sonrasında Bitcoin 48 bin doları aşarak yeni rekor seviyeye yükselmişti.