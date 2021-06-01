JPMorgan CEO’sundan uyarı: Bitcoin’den uzak durun

Amerikan bankacılık devi JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, yatırımcıların Bitcoin’e yatırım yapmaktan kaçınmaları gerektiğini belirtti.

1.06.2021 14:48:000
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JPMorgan CEO’sundan uyarı: Bitcoin’den uzak durun

ABD Kongresi’nde düzenlenen bir oturumda temsilcilerin sorularını yanıtlayan JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin’in, herhangi bir varlık tarafından desteklenmediğini belirterek, “Hiçbir varlık tarafından desteklenmeyen bir şeyin, benim fikrime göre, hiçbir değeri yoktur.

Bireylere kişisel tavsiyem, bundan kaçınmalarıdır. Benim kişisel görüşüm, para veya altın gibi bir şey olmadığı yönünde. Alıcılar dikkatli olmalı” dedi. (NTV)

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