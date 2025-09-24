JPMorgan uyardı: Yeni vize düzenlemesi ABD işgücü piyasasını sarsacak

JPMorgan Chase, yayımladığı yeni bir raporda, ABD'nin H-1B vizesi için getirdiği 100 bin dolarlık başvuru ücretinin her ay yaklaşık 5 bin 500 daha az çalışma izni verilmesine yol açabileceği uyarısında bulundu. Rapor, devasa maliyetin iş gücü piyasasını doğrudan etkileyeceğini vurguluyor.

JPMorgan Chase’in yayımladığı yeni rapora göre, ABD’nin H-1B vizesinde yaptığı köklü değişiklikler her ay yaklaşık 5 bin 500 daha az çalışma izni verilmesine yol açabilir. Rapor, şirketlerin her yeni başvuru için ödemesi gereken 100 bin dolarlık devasa maliyetin iş gücü piyasasını doğrudan etkileyeceğini belirtiyor.

YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN ABD DAHA AZ CAZİP OLABİLİR



Rapor, bu maliyet artışının ABD’de eğitim görmek isteyen yabancı öğrencilerin ilgisini azaltabileceğini, aynı zamanda mezuniyet sonrası iş fırsatlarını da kısıtlayabileceğini vurguladı.

TRUMP: “ABD’Lİ İŞÇİLER ÖNCELİKLİ OLACAK”



Business Insider'da yer alan habere göre; Başkan Donald Trump’ın geçtiğimiz cuma günü imzaladığı kararname, Amerikan işlerini koruma gerekçesiyle yürürlüğe girdi. Ancak uygulama, havalimanlarında paniğe, şirketlerin yönetim katlarında kafa karışıklığına ve kariyerlerinin başındaki gençlerde endişeye yol açtı.

EN ÇOK HİNDİSTANLI ÇALIŞANLAR ETKİLENECEK



Verilere göre geçen yıl H-1B vizelerinin yaklaşık yüzde 70’i Hindistan’dan gelen çalışanlara verildi ve başvuruların üçte ikisi bilgisayar odaklı işlerde kullanıldı. Bu nedenle yeni düzenleme özellikle Hindistanlı göçmen çalışanlar için ağır sonuçlar doğurabilir.