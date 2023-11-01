JPMorgan, yıl sonu TCMB tahminini revize etti

JPMorgan, TCMB'nin 500 baz puanlık faiz artışı sonrası 2023 yıl sonu faiz beklentisini yukarı yönlü revize etti.

1.11.2023 09:44:140
Paylaş Tweet Paylaş
JPMorgan, yıl sonu TCMB tahminini revize etti

JPMorgan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) söyleminin şahin tarafta kalmaya devam ettiğini vurgulayarak 2023 yıl sonu faiz beklentisini yukarı çekti.

JPMorgan'ın küresel gelişmekte olan piyasalar hisse araştırma ekibinin raporunda değerlendirmelerine yer verilen JPMorgan Türkiye Başekonomisti Fatih Akçelik, 2023 yıl sonu politika faizi tahminlerini yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkardıklarını belirtti.

Akçelik, TCMB'nin faiz kararı metnindeki şahin söylemin kalmaya devam ettiğini, dolayısıyla Kasım ve Aralık aylarında 250'şer baz puanlık faiz artışı beklediklerini söyledi. Bankanın 2024 yıl sonu faiz beklentisi ise yüzde 45 seviyesinde kaldı. Akçelik 2024 beklentisine ilişkin beklentide yukarı yönlü risklerin olduğunu da belirtti.

JPMorgan daha önce 2023 yıl sonu için yüzde 35'lik öngörülerini paylaşırken, bu öngörüde yukarı yönlü düzeltme olabileceği sinyalini de vermişti.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Yok etmeden yaratmak mümkün

Yok etmeden yaratmak mümkün

Yeni güç nereden?

Yeni güç nereden?

Bir sonraki kriz kapıda bekliyor

Bir sonraki kriz kapıda bekliyor

İhracatı katlama planları

İhracatı katlama planları

İstanbul'un açığını 6 yılda kapatacağız

İstanbul'un açığını 6 yılda kapatacağız

Global 50 Türkün yeni hamleleri

Global 50 Türkün yeni hamleleri

Yorum Yaz