Kaç şirket kuruldu, kaç şirket kapandı?

Türkiye'de kurulan şirket sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 33,5 artışla 9 bin 788, kapanan şirket sayısı da yüzde 13,1 artışla 2 bin 905 oldu.

Buna göre, temmuzda kurulan şirket sayısı, hazirana kıyasla yüzde 33,5 artarak 7 bin 330'dan 9 bin 788'e yükseldi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 13,1 artarak 2 bin 905'e çıktı. Haziranda 2 bin 569 şirket kapanmıştı.

Temmuzda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8, kapanan şirket sayısı da yüzde 0,6 artış gösterdi.

Temmuzda tüm illerde şirket kuruldu

Geçen ay, tüm illerde şirket kuruluşunun gerçekleştiği görüldü.

Temmuzda kurulan toplam 9 bin 946 şirket ve kooperatifin yüzde 87,3'ünü limited şirketler, yüzde 11,1'ini anonim şirketler, yüzde 1,6'sını kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,8'i İstanbul, yüzde 11,7'si Ankara ve yüzde 5,8'i İzmir'de kuruldu.

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 98'i ticaret, 1434'ü inşaat ve 1232'si imalat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 737'si inşaat, 442'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 119'u imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Temmuzda kapanan şirket ve kooperatiflerin 1100'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 355'inin imalat ve 239'unun mesleki bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 572'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 219'unun inşaat, 137'sinin ise imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Temmuzda 158 kooperatif kurulurken bunların 111'i konut yapı, 22'si işletme ve 8'i motorlu taşıyıcılar kooperatifi olarak işbaşı yaptı. Diğerleri çeşitli alanlarda faaliyete geçti.

- Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 675 yabancı ortak sermayeli şirketin 22'si Almanya, 19'u İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 91'i anonim, 584'ü limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Kurulan söz konusu şirketlerin 470'i uzmanlaşmamış toptan ticaret, 174'ü ikamet amaçlı olan ve ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı, 161'i işletme ve diğer danışmanlık faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 78,9'unu, yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

- 7 ayda 62 bin 14 şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-temmuz döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 azalışla 62 bin 14'e geriledi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı ise yüzde 11,8 artışla 16 bin 582'ye yükseldi.



