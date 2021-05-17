Kademeli normalleşmede hangi iş yerleri açık, hangileri kapalı?

Kademeli normalleşme döneminde hangi işyerleri açık, hangileri kapalı? İşyerleri hangi saatler arasında çalışacak? İşte genelgedeki detaylar
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme dönemi başladı. İşte kademeli normalleşme dönemine ilişkin genelde iş yerleri ile ilgili maddeler:
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI NE ZAMAN?
GÖREV BELGESİ
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler yapılan denetimlerde 29.04.2021 tarih ve 7705 sayılı yazımız çerçevesinde e-Devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sistemi üzerinden alınan çalışma izni görev belgesini ibraz etmek zorundadırlar. Ancak Nace kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir iş yerinde görev yapmasına rağmen alt işverenin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle görev belgesi alınamaması veya erişim hatası gibi durumlarda örneği bahse konu yazı ekinde yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan çalışma izni görev belgesi formu da denetimlerde ibraz edilebilecektir.
HAFTA SONU BAKKALLAR, MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR?
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak Cumartesi-Pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.
FIRINLAR
TURİSTLERİN DURUMU
Yabancılara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına dair muafiyet sadece turistik faaliyetler kapsamında geçici/kısa bir süre için ülkemizde bulunan yabancıları kapsamakta olup; ikamet izinliler, geçici koruma statüsündekiler veya uluslararası koruma başvuru ve statü sahipleri dahil olmak üzere turistik faaliyetler kapsamı dışında ülkemizde bulunan yabancılar sokağa çıkma kısıtlamalarına tabidirler.
65 YAŞ ÜSTÜ ÇİFT DOZ AŞI OLANLAR
65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA...
Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.
RESTORAN, LOKANTALAR NASIL ÇALIŞACAK?
Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
HANGİ İŞ YERLERİ KAPALI OLACAK?
17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir.
Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.
HANGİ İŞYERLERİ AÇILIYOR?
AVM'LER KAÇTA AÇIK OLACAK?
Alışveriş merkezlerinin (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.
ZİNCİR MARKETLER
PAZAR YERLERİ
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kurallara uymak kaydıyla pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet g��sterebilecek olup, hafta sonları ise pazar yerlerinin kurulmasına izin verilmeyecektir.
ONLINE MARKETLER
Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.
KONAKLAMA TESİSLERİ