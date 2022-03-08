Kadın-erkek istihdamında büyük fark

OECD içinde kadın-erkek istihdam farkının en yüksek olduğu Türkiye'de, lojistik sektöründe de cinsiyet eşitsizliği yaşanıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, "Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Yetkinlik ve Cinsiyet Eşitsizliği Anketi" sonuçları açıklandı.

WİLAT - Women in Logistic and Transport Derneği Başkanı Berna Akyıldız'ın verdiği bilgiye göre; Türkiye OECD içinde kadın-erkek istihdam farkının en yüksek olduğu ülke.

Peki Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe kadın istihdamı neden düşük? Lojistik ve taşımacılıkta cinsiyet eşitsizliği anketi bu soruya da yanıt arıyor.

Taşımacılık ve lojistik sektöründeki liderlik rollerinindeki cinsiyet eşitsizliğininen önemli 3 nedeni nedir? sorusuna verilen cevaplara göre; sektördeki liderlik rollerindeki cinsiyet eşitsizliğinin en önemli nedeni, endüstrinin erkek egemen olması ve rol model kadınların az olması. İkinci planda kalan nedenler arasında erkek liderlerin yine erkek yetenekleri tercih etmesi ve kadınların doğum nedeniyle ilk yıllarda işten ayrılması yer almakta.

Bu nedenle, sektördeki rol model kadınları daha görünür kılmak ve kadın çalışanları liderlik yolunda kaybetmemek için çalışmalar yapılmalı.

Anketin sonuçlarına göre; Lojistik ve Taşımacılık sektöründeki çalışanların gelişim alanı olarak tespit edilen becerilerin desteklenmesi gerekiyor.

* Dijitalleşme ve yeni teknolojilere uyum sağlamak için sektör çalışanları rehberlik ve eğitimlerle desteklenmeli

* Sektörde yabancı dil, zaman yönetimi ve uzmanlaşma en önemli beceri ihtiyaçları olup üniversite ve meslek yüksek okullarının bu konularda müfredatlarını geliştirmesi gerekmektedir

* Sektördeki firmalar çalışanlarının becerilerini geliştirmek için üniversiteler veya meslek okullarıyla iş birlikleri yapmalıdır.

* Cinsiyet eşitliğinin iş stratejisinin temel bir parçası olması, kadınlar ve erkeklerin eşit ücret alması, anne çalışanlara esnek çalışma programı uygulanması önerilmektedir.