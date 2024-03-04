“Kadın Girişimciler E-Ticaret Karnavalı” IdeaSoft sponsorluğunda

Kadın Girişimci Ekosistemini güçlendirmek için e-ticaret karnavalı düzenlenecek. Geleceğini inşa etmek isteyen kadın girişimci buluşması “Kadın Girişimciler E-Ticaret Karnavalı” 5 Mart’ta IdeaSoft ana sponsorluğunda Sheraton İstanbul Ataköy Hotel’de gerçekleşecek. Etkinlikte iş, teknoloji dünyası liderleri ve yöneticileri, teknoloji üreticileri, sağlayıcıları ve satıcıları ile kadın girişimciler buluşacak. En yeni çözümleri sunan alanında uzman firmalar da E-Ticaret Zirvesi Fuarı’nda ziyaretçilerle buluşacak.

Marmara Üniversitesi Mezunları, Akademisyenler Derneği ve AHORAS işbirliğiyle düzenlenecek “Kadın Girişimciler E-Ticaret Karnavalı” IdeaSoft ana sponsorluğunda gerçekleşecek. IdeaSoft, geleceğin parlayan kadınlarını yalnız bırakmayarak desteklerini sürdürüyor.

“Kadın Girişimciler E-Ticaret Karnavalı”nda alanında uzman konuşmacılar ile geleceğe ışık tutacak oturumlar yapılırken, e-ticaret sitesi kurulumu ve yönetimi, yatırım yolunda ipuçları, e-ihracat, sürdürülebilir e-ticaret, lojistik, yeni nesil bayilik sistemi hakkında bilgiler de paylaşılacak.

2005 yılında kurulan IdeaSoft, web ve mobil tabanlı yazılım çözümleri sunan Türkiye'nin lider e-ticaret altyapı sağlayıcılarından. IdeaSoft ekibi, her yıl Deloitte tarafından resmi mali raporlara göre düzenlenen ve Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği yarışmada 6 sene üst üste ödüle layık görüldü.