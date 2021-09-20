Kadın girişimciler "W-COOP" uygulamasıyla buluşturulacak

Ankara Sanayi Odası (ASO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) ile Çankaya Üniversitesi arasında, kadın girişimcilerin birbiriyle bağlantı kurmasını sağlayacak W-COOP mobil uygulamasının hayata geçirilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu protokol, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay, Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selçuk Geçim ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Belma Yılmazyiğit tarafından Odada düzenlenen törenle imza altına alındı. Törene, yazılımı gerçekleştirecek öğrenciler de katıldı.

Yapımı süren W-COOP mobil uygulamasında, şirket bilgileri, faaliyet alanları, ihtiyaç ve talepleri, duyurular, etkinlik takvimi ve kadın girişimcilerin birbirleriyle çevrim içi görüşmeler yapabilecekleri özellikler yer alacak.

Uygulama ilk olarak Ankara'da yaşayan kadın girişimcilerin kullanımına sunulacak, kısa süre içinde de tüm Türkiye'deki kadın girişimci kurulları üyeleri tarafından kullanılabilecek.

Mobil uygulamanın yazılımı ise TOBB ETÜ ve Çankaya Üniversitesi Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği bölümü öğrencileri tarafından gerçekleştirilecek.

ASO Başkanı Özdebir, törende yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde dijital yaşama dönüşün çok hızlandığını bildirdi.

Özdebir, şunları kaydetti:

"Buna benzer işler yapan veya bunun birtakım fonksiyonlarını yerine getiren birçok platform var ama siz bunları tek bir platforma topluyor, bütün üyelerinizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve sonunda da kendi ürünlerini, kendi yapmış oldukları işlerini, ticari faaliyetlerini paylaşarak müşterinin yanı sıra sadece sosyal ilişkiler değil, ticari ilişkilerinde gelişmesini sağlayacak bir platform meydana getiriyorsunuz. Yani artık Ankara Kadın Girişimciler Kurulu, WhatsApp, Facebook, Instagram gibi bir platform olabilir ama buna biraz daha emek vermek lazım. Güzel çalışma ama buna herkesin katılması lazım ki değer kazansın. İşleri elde tutabilmek, girenlerin kayıtlarının onaylanması, içeriklerin kontrolü gibi birtakım şeylerin de yapılması gerekiyor. Kadın girişimcilerin bu platforma sahip çıkması gerekir."

"Türkiye'ye örnek olacak bir proje"

TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Sarınay da projenin kadın girişimcilere öncülük ve rehberlik yapması açısından önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'ye örnek olacak bir proje. Dolayısıyla proje sayesinde bir araya gelecek tüm kadın girişimcilerin yaratacağı sinerji büyük işlere yol açacak, büyük potansiyel ortaya çıkaracak. Öğrencilik hayatınızda böyle bir şeye katkı vermeniz çok önemli. Bu girişimcilik ruhunuz ilerde de devam ederek gelişecektir. Bu açıdan bakıldığında bizim için çok anlamlı bir proje. Çünkü kadınlara iş hayatında verilen desteğin ayrı bir önemi var. Bu açıdan ben emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Çankaya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Geçim, Türkiye'de üniversite sanayi iş birliğinin çok güzel bir noktaya geldiğini ve daha da ileri gidebileceğini bildirdi.

TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Yılmazyiğit de projenin, hayata geçtiğinde sadece Ankara ile sınırlı kalmayacağını vurgulayarak, "Üniversite-sanayi iş birliğiyle gerçekleştiren bu proje kadınlarımızı daha ileriye götürecek, birbirleriyle irtibatı ve çalışmayı daha da kolaylaştıracak. Bu proje sadece Ankara ile sınırlı kalmayacak, 81 ildeki kadın girişimciler kurulunun birbirlerini tanımalarını ve çalışmalarını devam ettirmeleri şeklinde devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.



