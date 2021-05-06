Kadınlar yönetim kurullarına yerleşiyor

2017 senesinden bu yana faaliyet gösteren dernek, yönetim kurulu alanında saygın akademik kurumların akredite ettiği ‘Şirketler Arası Mentorluk ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Sertifika Programı’na katılan lider kadınlardan 20’sinin son 4 ayda toplam 24 adet yönetim kurulu üyeliğine atandığını belirtti.

Geçtiğimiz sene sonunda YKKD Danışma Kurulu Başkanı Murat Özyeğin ve Yönetim Kurulu Başkanı Hande Yaşargil, 300’ü aşkın şirketin yönetim kurulu başkanına mektup yazarak 2021’de gerçekleştirecekleri genel kurullarında, yönetim kurulları koltuklarında kadınlara yer açmaları çağrısında bulunmuşlardı.

Bu çağrı hareketinin sonuçlarını görmeye başladıklarını belirten Yaşargil: “Sadece son dört ayda 20 mezunumuzun ülkemizin 14 kıymetli kurumunun yönetim kurulu koltuklarına bağımsız üye, danışman, grup şirketi yönetim kurulu üyesi olarak ve 10 sivil toplum kuruluşuna yönetim kurulu üyesi olarak atandığını görüyoruz. Kadınlar üst mercilerde daha fazla söz sahibi olabildiğinde toplumun daha ileriye gideceğini biliyoruz” şeklinde konuştu.

YKKD mezunlarının önemli bir kısmının aynı zamanda yurtdışı ve uluslararası tecrübeleri var; % 38’i yurt dışında çalışmış, % 51’inin ise bölgesel veya global sorumluluk deneyimi bulunuyor.

YKKD’nin sürdürülebilirliği için birçok kurumsal şirketin destek verdiği belirtiliyor.