Kadınlara ve gençlere istihdam sağlıyoruz

Site Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altun, “Çağrı merkezleri, kadın ve genç istihdamın en çok sağlandığı sektörlerin başında yer alıyor. Bu alanlardaki istihdama katkı sağlıyoruz” dedi.

Pandemi döneminde büyümesi hızlanan çağrı merkezi sektörü, 15,4 milyar TL hacme ve 142 bin kişilik istihdama ulaştı. Sektörün hizmet ihracatıyla daha da büyüyeceğini belirten Site Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altun, “Büyük şehirlerin yanı sıra Anadolu’da da çağrı merkezlerine yatırım yapılması büyük önem taşıyor. Çağrı merkezleri, kadın ve genç istihdamın en çok sağlandığı sektörlerin başında yer alıyor. Bu alanlardaki istihdama katkı sağlıyoruz ” diyor.

Pandemi sürecinde çağrı merkezleri, markaların müşterileriyle iletişimini sağlayabilmeleri açısından adeta bir can simidi görevini gördü. Çağrı merkezi sektörü evden çalışma sistemine en hızlı adapte olabilen sektörlerin de başında geldi. Tüm dünyada hayatı durduran pandemi döneminde çağrı merkezleri doğru adımlar atarak iyi bir sınav verdi. Gelişen teknoloji ve iletişim ağının her geçen gün büyümesiyle birlikte şirketlerin müşterilerine ulaşmada en çok ihtiyaç duydukları sektörlerin başında gelen müşteri iletişim merkezleri, salgının etkisiyle sıçrama yaptı. 2019 yılında 7,5 milyar TL büyüklüğe sahip olan sektör, 2020 yılında 10.9 milyar TL, 2021 yılında ise yüzde 41,3 oranında artışla 15,4 milyar TL’lik hacme ulaştı. 2008 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteren Site Telekom’un yönetim kurulu başkanı Mustafa Altun, çalışan personel açısından baktığında da hızlı bir büyümenin olduğunu vurguluyor. Altun, “2019 yılında 102 bin olan müşteri temsilcisi sayısı 2020 yılında yüzde 21 oranında artarak 123 bin 345’e, 2021 yılında ise yüzde 15 oranında artış göstererek 142 bin kişiye ulaştı. Çağrı merkezleri, kadın ve genç istihdamın en çok sağlandığı sektörlerin başında yer alıyor” diyor.

6 İLDE FAALİYET GÖSTERİYOR

2008 yılında İstanbul’da kurulan Site Telekom, telekomünikasyon, enerji, sağlık, ulaşım ve birçok kamu ve özel sektörde müşterilerine çağrı hizmeti sunuyor. İstanbul genel merkez olmak üzere, Ankara, Adana, Kars, Ağrı ve Iğdır’daki şubelerinde 2 bin 400 kişiyi istihdam ettiklerini söyleyen Altun, “Kadın çalışan personel oranımız yüzde 76. Ülkemizin kadınlarına ve gençlerimize iş olanağı sağlayabildiğim için çok mutluyum. Yeni yatırımlarımız ile birlikte ülkemizdeki iş gücü potansiyelini değerlendirerek, çağrı merkezi sektörüne katkı sunmaya devam edeceğiz” diyor.

Site Telekom; Anadolu’daki ilk yatırımını 2012 yılında Kars iline yapmış bulunuyor. Şirket 2017 yılında Ağrı’ya, 2018 yılında Iğdır’a, 2021 yılı içerisinde ise Ankara ve Adana illerine yapmış olduğu yatırımlar ile çağrı merkezi sektöründeki faaliyetlerine devam ediyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇÖZÜMLER

Teknolojinin gelişmesi, yapay zekânın hayatımızın bir parçası olmasıyla beraber çağrı merkezleri de buna paralel olarak müşterilerine sürdürülebilir ve inovatif çözümler sunuyor. Site Telekom da kuruluşlarından bu yana özellikle dijitalleşme ve teknolojik altyapılarının gelişmesine yönelik Ar-Ge çalışmalarını aksatmadan sürdürüyor. Buna yönelik olarak şirketlerinde ‘Konuşma Analitiği’ teknolojisini hayata geçirdiklerinden bahseden Altun, “Bu teknolojiyle beraber çağrı merkezlerimizde yapmış olduğumuz görüşmelerimizin istatiksel ve duygusal analizini yaparak görüşmelerimizi yazılı hale getiriyoruz. Bu sayede müşterilerimize olası durumlara karşı daha hızlı bir çözüm olanağı sunuyoruz. Bunun yanı sıra web chat, görüntülü görüşme, Whatsapp gibi son dönemde kullanımına başladığımız çözümlerle iletişim ağımızı genişletiyoruz” diye anlatıyor.

YABANCI DİLDE HİZMET ARTIYOR

Çağrı merkezleri sektöründe yabancı dilde hizmet verme oranı da artış gösteriyor. Türkiye’de 2020 yılında 10 bin müşteri temsilcisi yabancı dilde hizmet verirken, 2021 yılında bu sayı 11 bin kişiye ulaştı. Yabancı dilde hizmet verilen dillerin, yüzde 51’i Almanca, yüzde 25’i İngilizce yüzde 14’ü Felemenkçe, yüzde 4’ünü Fransızca ve diğer diller oluşturuyor.

Türkiye’de potansiyel eğitimli ve nitelikli iş gücünün varlığından bahseden Altun, şunları anlatıyor: “Yabancı dil öğreniminin artması, ülkenin yabancı yatırımlara merkez olabilecek jeopolitik konumu, ulaşım kaynağı, teknolojik altyapısının güçlü olması ve özellikle son yıllarda pek çok uluslararası şirketin ülkemize yönelimiyle beraber Türkiye’nin yurtdışına hizmet ihracatının hızlanmasını bekliyoruz. Çağrı Merkezleri Derneği’nin açıkladığı verilere göre; ülkemizde 9 bin 800 müşteri temsilcisiyle yurtdışına hizmet ihracatı sunuluyor.”

GLOBALLEŞEN OPERASYONLAR

Türkiye’nin hizmet ihracatında Avrupa ve Ortadoğu pazarında oldukça etkili olduğunu da vurgulayan Altun, “Global operasyonlar için doğru teknolojik altyapının kurulması ve nitelikli işgücünün sağlanmasıyla birlikte yurtdışı açılımlarında artarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Hizmet ihracatı ülkemizin ekonomisinin güçlenmesi adına da çok önemli bir konu. Şu anda yabancı dilde hizmet veren müşteri temsilcisi sayısı 11 bini bulmuş durumda. Türkiye’de ve yurtdışında kaynakların doğru kullanılmasıyla yabancı dil bilen kişilerin çağrı merkezi sektörüne dâhil edilmesi mümkün olabilir” diye anlatıyor.