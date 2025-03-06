Kadınların iş gücüne katılımına dikiş makinesi ile destek

Banka dışı finans sektöründe faaliyet gösteren Tam Finans, bu projeyle hem kadınların iş gücüne katılımına katkı sağlamayı hem de KOBİ’ler arasında dayanışma kültürünü teşvik etmeyi amaçlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Tam Finans, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir projeye imza attı. Hayata Destek Derneği ile iş birliği yaparak, Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki afetten etkilenen kadınların yeniden üretime başlamalarını desteklemek amacıyla, 8 KOBİ'den satın aldığı dikiş makinelerini bölgedeki kadınlara bağışladı. Böylece, kadınların iş gücüne katılımını teşvik ederken KOBİ’lerin ekonomilerine katkı sağlanmış oldu.

Bu projenin kadınların iş hayatına kazandırılmasını desteklediğini ifade eden Tam Finans İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Gülçe Okan, “Kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmek, sadece toplumsal bir sorumluluk değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmanın temel taşlarından birini oluşturuyor” dedi.

Gülçe Okan, “Tam Finans olarak, bu projeyle kadınların gücüne inandığımızı bir kez daha gösteriyor ve onların iş hayatına kazandırılmasına katkı sağlıyoruz. Ayrıca, KOBİ'lerimiz arasında dayanışmayı güçlendirerek, birlikte büyüme ve gelişme ilkesine olan bağlılığımızı sürdürüyoruz. Bugün, bu anlamlı iş birliğiyle sadece kadınların değil, tüm toplumun daha güçlü yarınlara adım atmasına yardımcı olmanın gururunu yaşıyoruz. Finansal kapsayıcılık ilkesini hayata geçirdiğimiz bu projeyle aynı zamanda kadınların iş hayatına kazandırılması için de önemli bir adım atıyoruz. Çünkü kadınların ekonomik açıdan güçlenmesinin, toplumsal gelişim açısından kritik öneme sahip olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.