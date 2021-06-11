Kafe, restoran çalışanları, kuaförler, avukatlar… Aşı programına yeni meslek grupları eklendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı programına eklenen yeni meslek gruplarını duyurdu.

11.06.2021 00:01:000
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Kafe, restoran çalışanları, kuaförler, avukatlar… Aşı programına yeni meslek grupları eklendi

Koronavirüs aşı programına yeni meslek grupları eklendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Berber ve kuaförler de Kovid-19 aşısı olabilecek 

Koca, twitter hesabından paylaştığı bir diğer mesajda, "Aşı programı kapsamında berber ve kuaförler de aşılanmaya başlıyor. Randevularınızı yarından itibaren alabilirsiniz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

Avukatlar da Kovid-19 aşısı olabilecek

Koca son mesajında ise "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin." dedi.

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