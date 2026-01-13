Kakao fiyatlarındaki düşüş neden durdurulamıyor? 1 değerlendirme var

Kakaonun ton başına fiyatı, geçen yılki sert düşüşünü bu yıla da taşırken, yılın ilk 12 gününde yüzde 10'un üzerinde değer kaybederek 5 bin 443 dolara indi.

Emtia piyasası yıla jeopolitik gerginliklerle başlarken, tarım grubu tarafında iklim koşulları etkili olmaya devam ediyor. Kakaonun ton başına fiyatı, Batı Afrika'daki kuraklık endişelerinin azalması ve rekoltedeki artışla 2025'te uluslararası piyasalarda yüzde 48,1 ile tüm zamanların en hızlı yıllık düşüşünü kaydetmişti. Kakaonun ton başına fiyatı geçen yılı 6 bin 65 dolardan tamamlamıştı. Geçen yıl dünyanın önde gelen çikolata ve kakao üreticileri de kakao ürünleri satışlarında düşüş beklerken, ABD'nin kakao ürünlerine yönelik tarifeleri kaldırma planını duyurması da kakaodaki satış baskısında etkili oldu.

- Kakao yeni yıla da satış baskısıyla girdi

Kakao fiyatlarında geçen yıl görülen satış baskısı yeni yılda da devam ediyor. Yıla 6 bin 65 dolardan başlayan kakaonun ton başına fiyatı, geçen seneki rekor hızdaki düşüşün ardından, bu yılın ilk 12 gününde yüzde 10,3 azalışla 5 bin 443 dolara indi.

Batı Afrika'daki elverişli hava koşulları bu yıl kakao fiyatları üzerinde baskı oluşturdu. Söz konusu hava koşullarının, Fildişi Sahili ve Gana'da şubat-mart aylarındaki kakao hasadını artırması beklenirken, çiftçilerin geçen yılın aynı dönemine kıyasla daha fazla üretim yapması öngörülüyor. Çiftçiler kakaonun kalitesi konusunda da iyimser. Kakao üretiminde artışın beklenmesine karşın talebin de zayıf seyretmesi bekleniyor.

Fildişi Sahili'ndeki çiftçiler, son zamanlarda yaşanan alışılmadık yağışların, kakao üretiminde kayda değer bir artışın gerçekleşmesine yol açacağını öngörüyor. Bu ay açıklanacak Avrupa kakao işleme verilerinin de talebin zayıf kalmaya devam ettiğini göstermesi bekleniyor. Kakao üretimine ilişkin tahminlerindeki artış devam ediyor. Kakao tarafında kısa vadeli tepkiler oluyor ancak eski zirvelerine giden bir kakao ve yükselen bir trend öngörülmüyor.

- Hasat sezonlarının fazla ürün getirmesi bekleniyor

Rabobank Emtia Analisti Oran van Dort, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, kakao piyasasındaki genel görüşün cuma günkü sert düşüşün temel faktörlerden ziyade teknik etkenlerden kaynaklandığı yönünde olduğunu söyledi. Geçen hafta perşembe günü fiyatlar yükselince, ihracatçılar ve spekülatörlerin muhtemelen bu yükselişten faydalanarak satışa başladığını ifade eden Dort, aşağı yönlü ivme güçlendikçe, bazı spekülatörlerin yakın zamanda oluşturdukları uzun pozisyonlarını kapatmak zorunda kaldığını ve bunun da aşağı yönlü hareketi daha da hızlandırdığını dile getirdi.

Dort, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu düşüşün büyük bir kısmı, kakao piyasasının artan oynaklığına bağlanabilir ve bu oynaklık, azalan likiditeden kaynaklanmaktadır ki bu eğilimi geçen yıl boyunca sürekli olarak dile getirdim ve küresel stoklar azalmaya devam ettikçe ve kakao piyasasındaki açık pozisyonlar düşük kaldıkça devam etmesini bekliyorum. Bu düşüş kakao piyasasındaki yüksek teminat gereksinimlerinden de kaynaklanmaktadır."

Bundan sonraki dönemde, mevcut ve gelecek hasat sezonlarının fazla ürün getirmesi beklendiğinden, fiyatların büyük ölçüde aşağı yönlü bir eğilim göstermesinin öngörüldüğünü kaydeden Dort, "Kakao konusunda uzun vadeli düşüş beklentimizi koruyoruz ve son hareket beklentilerimize oldukça yaklaştırdı. Mevcut oynaklık göz önüne alındığında, hem daha fazla düşüş hem de potansiyel bir toparlanma olasılığı devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.