Kalekim, halka arz ediliyor

Ak Yatırım liderliğinde gerçekleştirilecek halka arz için 6-7 Mayıs'ta 13,75-14,75 TL fiyat aralığından talep toplanacak

30.04.2021 18:01:000
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Kalekim, halka arz ediliyor

Kale Grubu şirketlerinden Kalekim'in paylarının halka arzı için yaptığı izahname başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.

Kalekim'den yapılan açıklamaya göre, SPK tarafından izahname onayı alan Kalekim'in, halka arzında talep toplama tarihleri 6-7 Mayıs, fiyat aralığı 13,75-14,75 TL olarak belirlendi.

Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yönteminin uygulanacağı ve Ak Yatırım liderlik edeceği halka arza, toplam 29 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.

Sahip olduğu güçlü dağıtım ağıyla ürünlerini Türkiye'nin yanı sıra 80'i aşkın ülkede tüketici ve profesyonellerle buluşturan Kalekim, halka arzla bünyesine katacağı yeni ortaklarla güçlenerek sürdürülebilir büyüme yolunda bir adım daha atmayı hedefliyor.

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