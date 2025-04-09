Kalkınma ve yatırım bankalarının fonlarına ilişkin yeni düzenleme

Kalkınma ve yatırım bankalarının kredi müşterilerinden, ortaklıklarından ve ortaklarından sağlayacakları fonlara ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

9.04.2025 14:28:300
Paylaş Tweet Paylaş
Kalkınma ve yatırım bankalarının fonlarına ilişkin yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) hazırlanan "Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Kredi Müşterilerinden, Ortaklıklarından ve Ortaklarından Sağlayacakları Fonlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kalkınma ve yatırım bankalarının para piyasaları, sermaye piyasaları ve organize piyasalar ile bankalardan kullanacakları fonlar bu yönetmeliğin kapsamı dışında tutuldu.

Yönetmelik kapsamında, fon sözleşmesi kapsamında temin edilmiş olması şartıyla, bir kredi müşterisinden sağlanacak fonların toplam tutarı, kredi kartıyla yapılan işlemlerden kaynaklanan alacaklar da dahil olmak üzere, "nakdi kredi veya teminat mektupları, kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro, kabul ve bu niteliği haiz diğer taahhütler yoluyla gayrinakdi kredi kullanan müşteriler ile finansal kiralama yöntemi, satım yöntemleri, kiralama yöntemleri, ortaklık yöntemleri, vekalet yöntemleri," tanımına konu işlemlerden kaynaklı toplam kredi riski tutarını aşamayacak.

Bu hesaplamada, bireysel kredi kartı limit taahhütlerinden kaynaklı kredi riski tutarı olarak kullanılmayan limit taahhütlerinin yüzde 20'si dikkate alınacak.

Ortaklıklardan ve ortaklardan sağlanacak fonlar

Yönetmelik uyarınca, ortaklar ile iştirakler, bağlı ortaklıklar ve birlikte kontrol edilen ortaklıklardan fon sözleşmesi yapılması şartıyla fon sağlayabilecek.

Bir doğrudan veya dolaylı ortaktan sağlanan fon tutarı toplamı, bu ortağın kalkınma ve yatırım bankasının sermayesindeki payı oranına karşılık gelen özkaynak tutarını aşamayacak.

Nitelikli pay sahipleri ve bunların dahil olduğu risk grubunda yer alan doğrudan veya dolaylı ortaklar ile kamu tüzel kişiliğini haiz doğrudan veya dolaylı pay sahiplerinden sağlanan fonlar hakkında bu sınır uygulanmayacak. Nitelikli pay sahipliği kapsamında yer almayan borsadan edinilen pay sahipliğine dayalı ortaklardan fon sağlanamayacak.

Kalkınma ve yatırım bankaları söz konusu Yönetmelik kapsamındaki uygulamalarını 1 Nisan 2026 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uyumlu hale getirecek. Ayrıca Kurul, bu süreyi bir yıl uzatmaya yetkili olacak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ekonomistler, Trump tarifeleri etkisiyle yüksek enflasyon bekliyor

Ekonomistler, Trump tarifeleri etkisiyle yüksek enflasyon bekliyor

İngiltere Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı

İngiltere Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı

Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesinde

Petrol fiyatları son 4 yılın en düşük seviyesinde

Tarife belirsizliği altının "güvenli liman" cazibesini pekiştirebilir

Tarife belirsizliği altının "güvenli liman" cazibesini pekiştirebilir

Proje gayrimenkul yatırım fonlarının sayısı 33'e, büyüklüğü 34 milyar liraya ulaştı

Proje gayrimenkul yatırım fonlarının sayısı 33'e, büyüklüğü 34 milyar liraya ulaştı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ekonomiyi zor bir dönem bekliyor

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Ekonomiyi zor bir dönem bekliyor

Yorum Yaz