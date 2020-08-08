Kambiyo işlemlerinde vergi düzenlemesi

Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşların kambiyo işlemlerinden Banka Sigorta ve Muamele Vergisi alınmayacak.

8.08.2020 10:29:000
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Kambiyo işlemlerinde vergi düzenlemesi

Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo işlemlerinde, banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti, satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, banka ve sigorta muameleleri vergisi nispeti, Bankacılık Kanunu uyarınca finansal kuruluş faaliyeti kabul edilenlerden en az birini yapan yurt dışında mukim kuruluşlara yapılan kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacak.


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