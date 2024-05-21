Kamu alacakları için gecikme zammı yükseltildi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

21.05.2024 09:18:040
Paylaş Tweet Paylaş
Kamu alacakları için gecikme zammı yükseltildi

Kamu alacakları için gecikme zammı oranı yüzde 3,5'ten yüzde 4,5'e, tecil faizi de yüzde 36'dan yüzde 48'e çıkartıldı.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51'inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 4,5 olarak belirlendi. Söz konusu oran yüzde 3,5 olarak uygulanıyordu.

3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'un birinci maddesinde düzenlenen kanuni faiz oranının 1 Haziran'dan geçerli olmak üzere yıllık yüzde 24 olarak uygulanmasına karar verildi.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği ile tecil faiz oranları da değiştirildi. Tebliğle yıllık yüzde 36 olarak uygulanan olan tecil faizi oranı, yüzde 48 olarak belirlendi.

Bugünden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık yüzde 48 tecil faizi uygulanacak.

Tebliğin yayım tarihinden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek amme alacakları ile tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan amme alacaklarına, tecil şartlarına uygun ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı uygulanacak.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bakan Bayraktar: Çin'le nükleer işbirliğine devam

Bakan Bayraktar: Çin'le nükleer işbirliğine devam

Yaşlanan Türkiye'de sağlık harcamaları artıyor

Yaşlanan Türkiye'de sağlık harcamaları artıyor

Havalimanlarına yeni güvenlik tedbiri: Kabul etmeyenler uçağa alınmayacak

Havalimanlarına yeni güvenlik tedbiri: Kabul etmeyenler uçağa alınmayacak

Merkez Bankası 2 ayrı TL depo alım ihalesi açtı

Merkez Bankası 2 ayrı TL depo alım ihalesi açtı

SASA'dan sermaye artırımı açıklaması

SASA'dan sermaye artırımı açıklaması

BIST 100 endeksi, 11.000 puanı aşarak rekor kırdı

BIST 100 endeksi, 11.000 puanı aşarak rekor kırdı

Yorum Yaz