Kamu borcu ülke ekonomisinin büyüklüğünü aştı

İngiltere’nin kamu bankaları hariç toplam kamu borcu, 1963 yılından bu yana ilk kez ülke ekonomisinin büyüklüğünü aştı.

19.06.2020 14:43:000
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Kamu borcu ülke ekonomisinin büyüklüğünü aştı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, ülkede kamu bankaları hariç toplam kamu borçlanması mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 9 kat artarak toplam 52,2 milyar sterline yükseldi.

ONS açıklamasında mayıs ayı sonunda İngiltere’nin toplam kamu borcunun ise 1 trilyon 950 milyar sterline yükselerek, ilk kez ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nı geçtiği bildirildi. İngiliz ekonomisinin toplam büyüklüğü ise 1 trilyon 932 milyar sterlin.

Böylece İngiltere’nin kamu borcunun milli gelirine oranı yüzde 100,9’a yükseldi. İngiltere’nin kamu borcunun toplamı 1963 yılının mart ayında bu yana ilk kez aylık milli gelirin üzerine çıkmış oldu.

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