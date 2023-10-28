Kamu ihalelerine yeni düzenleme

Kamu İhale Kurumu (KİK), elektronik ihale uygulama, mal ve hizmet alımı yönetmeliklerinde düzenlemeler yaptı.

28.10.2023 10:12:070
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Kamu ihalelerine yeni düzenleme

Resmi Gazete'de Kamu İhale Kurumunun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından hava ambulansı kiralanması, aşı, antiserum ve antidot alımı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından enerji arz güvenliği kapsamında hidroelektrik santralleri yapımında ihtiyaç duyulan elektromekanik teçhizat alımı ile sel ve taşkın koruma için ihtiyaç duyulan treyler çekicisi alımına ilişkin gerçekleştirilecek ihalelerde Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla, tekliflerin yabancı para birimleri cinsinden verilebilmesi ve sözleşme konusu işin ödemelerinde yabancı para birimlerinin kullanılabilmesi mümkün olacak.

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