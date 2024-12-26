Kamu ihalelerine yönelik mevzuatlarda süre uzatımı

KİK'in mal alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve danışmanlık hizmet alımı uygulama tebliğ ve yönetmeliklerinde değişiklik öngören düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

26.12.2024 09:36:360
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Kamu ihalelerine yönelik mevzuatlarda süre uzatımı

Kamu İhale Kurumunun (KİK), mal alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve danışmanlık hizmet alımı ihalelerindeki işlemler için süre uzatımına gidildi.

KİK'in mal alımı, yapım işleri, hizmet alımı ve danışmanlık hizmet alımı uygulama tebliğ ve yönetmeliklerinde değişiklik öngören düzenlemeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu mevzuatların yürürlük tarihi 15 Ocak 2025'ten 1 Ağustos 2025'e uzatıldı.

Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden yapılan ihalelere yönelik başvurularda da süre 1 Ağustos'a çekildi. Söz konusu düzenlemelere yönelik Tebliğler de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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