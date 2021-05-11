Kamu işçilerinin ikramiye ödemeleri başlıyor

700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağı bildirildi.

11.05.2021 13:15:000
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Kamu işçilerinin ikramiye ödemeleri başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Bilgin, yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu işçilerine ilave tediyenin ilk taksitinin 29 Ocak'ta ödendiğini anımsattı.

İlave tediyenin ikinci taksitinin Ramazan Bayramı'ndan önce ödenmesi için hazırlıkların tamamlandığını belirten Bilgin, şu bilgileri verdi:

"700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak. El emeği ve alın teri ile ülkemizin kalkınmasında en ön safta yer alan, omuz omuza verip geleceği inşa eden işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kamu işçilerinin ikramiyelerini güle güle harcamaları temennisinde bulunan Bakan Bilgin, tüm emekçilerin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Öte yandan, kamu işçilerinden farklı olarak, yer altı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık 2021'de ödenecek.

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