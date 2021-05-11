Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını duyurdu.

11.05.2021 09:40:000
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Kamu işçilerinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak

Vedat Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu işçilerine ilave tediyenin ilk taksitinin 29 Ocak'ta ödendiğini anımsattı.

İlave tediyenin ikinci taksitinin Ramazan Bayramından önce ödenmesi için hazırlıkların tamamlandığını belirten Bilgin, şu bilgileri verdi: "700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak. El emeği ve alın teri ile ülkemizin kalkınmasında en ön safta yer alan, omuz omuza verip geleceği inşa eden işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Kamu işçilerinin ikramiyelerini güle güle harcamaları temennisinde bulunan Bakan Bilgin, tüm emekçilerin Ramazan Bayramını kutladı.

Öte yandan, kamu işçilerinden farklı olarak, yer altı maden işçilerine yapılacak ilave tediyenin tamamı 24 Aralık 2021'de ödenecek.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı ödemeler dengesi ve sanayi üretimi endeksi

12.00 Almanya, mayıs ayı ZEW ekonomik beklentiler endeksi

14.00 Türkiye, TCMB Para Politikası Kurulunun toplantı özeti

17.00 ABD, JOLTS açık iş sayısı değişimi


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