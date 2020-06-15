Kamu konutu ihaleleri başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurulan kamuya ait konut satış ihalelerine gerekli sosyal ve fiziki tedbirler alınarak bugün tekrar başlanıyor.

15.06.2020 12:58:000
Paylaş Tweet Paylaş
Kamu konutu ihaleleri başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Murat Kurum'un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce durdurulduğunu duyurduğu kamu konutu ihalelerine normalleşme planı ve kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında gerekli sosyal ve fiziki tedbirler alınarak bugün tekrar başlanacağı bildirildi.

Yıl sonuna kadar 1,5 milyar lira değerinde 8 bin 500 kamu konutunun daha ihalesine çıkılması öngörülüyor.

En çok konut Ankara'da satıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kamu konutlarının ekonomiye kazandırılması amacıyla yılbaşında başlatmış olduğu çalışma kapsamında kamuya ait konut satışlarında bugüne kadar 1612 konut satıldı. Bu konut satışlarından hazineye 418 milyon lira katkı sağlandı. En çok konut, Ankara, Antalya, İzmir, Mersin ve Konya'da satıldı.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

3 bin 323 ürüne 43.6 milyon lira ceza

3 bin 323 ürüne 43.6 milyon lira ceza

AB'nin dış ticareti nisanda sert düştü

AB'nin dış ticareti nisanda sert düştü

'Sıfırdan bir marka yaratabiliriz'

'Sıfırdan bir marka yaratabiliriz'

Yorum Yaz




Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.