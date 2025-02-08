Kamu muhasebatında parasal sınırlar belirlendi

Kamu muhasebatında 2025 yılında uygulanacak parasal sınırlar ve alındı birim fiyatları tespit edildi.

8.02.2025 09:27:080
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Kamu muhasebatında parasal sınırlar belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığının Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, kamu muhasebatına yönelik kasa, muhasebe yetkilisi mutemedi ve ön ödeme işlemleri gibi konular düzenlendi, bu yıl uygulanacak parasal sınırlar ve alındı birim fiyatları belirlendi.

Buna göre, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği gereğince muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme tutarı 10 bin lira ile 160 bin lira arasında, harcama yetkilisi mutemedi avans sınırları 6 bin 300 lira ile 4 milyon 718 bin lira arasında, özel bütçeli idareler için avans sınırları 12 bin 300 lira ile 8 milyon 807 bin lira arasında, alındı birim fiyatları da belgenin türüne göre 4,5 lira ile 280 lira arasında olacak.

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