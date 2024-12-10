Kamuda işe alım ilanları

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, 42 personel istihdam edecek. DHMİ ise 30 asistan ve 27 stajyer hava trafik kontrolörü alacak.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere 24 uzman, uzman yardımcısı, avukat ve AR-GE destek teknisyeni ile 18 yönetici asistanı, memur, aşçı, garson ve ustadan oluşan personel alımı yapılacak.

24 personelin başvuruları için gerekli koşullar ve süreçler kurumun www.tubitak.gov.tr yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alacak.

İş başvuruları, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden 31 Aralık'a kadar yapılabilecek. Alınacak 24 personel TÜBİTAK'ın Ankara ve Kocaeli'deki (Gebze) birimlerinde görevlendirilecek.

Kuruma alınacak ve Ankara'da istihdam edilecek yönetici asistanı, memur, aşçı, garson ve ustadan oluşan 18 personelin başvuruları için gerekli koşullar ise Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfasında yayımlanacak. İş başvuruları 16 Aralık'a kadar https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

DHMİ stajyer hava trafik kontrolörü alacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 30 asistan ve 27 stajyer hava trafik kontrolörü istihdam edilecek.

DHMİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanında, 57 personel alımına ilişkin detaylara yer verildi. Buna göre, 30 asistan ve 27 stajyer hava trafik kontrolörü istihdamı için adayların 14 Temmuz 2024 KPSS'deki, KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Genel Müdürlükçe duyurulan pozisyonların sayısının 10 katı kadar aday, en yüksek puandan başlamak üzere bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak.

Başvurular, 10-23 Aralık döneminde, e-Devlet'ten "DHMİ Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresleri üzerinden gerçekleştirilecek.

Sınav tarihi, yeri ve saati DHMİ'nin internet sitesi www.dhmi.gov.tr üzerinden duyurulacak. İstihdam edilecek asistan ve stajyer hava trafik kontrolörlerinin görev yapacakları havalimanlarının listesi de ilanda yer aldı.