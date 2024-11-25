Kamuda işe alımlar: DSİ ve TÜİK ilanları yayınlandı

DSİ'nin 515 işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. TÜİK 10 sözleşmeli personel ile 14 uzman yardımcısı alacak. Şartlar kurum sitelerinin yanı sıra www.iskur.gov.tr'de de ilan edilecek.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 515 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek.

DSİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyenin de bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla işe alınacak.

Adaylar, 16 Aralık'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek. Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanlarında belirtilecek. İlanlar 29 Kasım'a kadar İŞKUR internet sayfasında (www.iskur.gov.tr) yayımlanacak. Adaylar, ilan süresince başvurularını bu kurum üzerinden yapacak.

Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.

TÜİK 10 sözleşmeli personel ile 14 uzman yardımcısı alacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde görevlendirmek üzere 10 sözleşmeli personel ile 14 uzman yardımcısı alımı yapacak.

TÜİK'in Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurum, 7 temizlik görevlisi, 2 aşçı, 1 teknisyen olmak üzere toplam 10 sözleşmeli personel istihdam edecek. Adaylar başvurularını, bugünden itibaren 9 Aralık saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden "TÜİK Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda yapacak.

Süresinde başvuruda bulunan ve gerekli şartları sağlayan adayların yerleştirme işlemi, sözleşmeli personel pozisyon unvanları ve nitelikleri dikkate alınarak, her birim bazında KPSS P94 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılacak puan sıralamasıyla gerçekleştirilecek. Ayrıca, birim bazında ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilecek. Adayların eşit puana sahip olmaları halinde, mezuniyet tarihi önce olan, eşitliğin devam etmesi halinde doğum tarihi önce olan adaya (yaşı büyük) öncelik tanınacak.

14 uzman yardımcısı istihdam edilecek

Kurum, uzman olarak yetiştirilmek üzere merkez teşkilatına sınavla 14 uzman yardımcısı da alacak. Resmi Gazete'deki duyuruya göre, adaylar başvurularını, bugünden itibaren 4 Aralık saat 18.00'e kadar e-Devlet üzerinden TÜİK Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda yapabilecek.

Her bölüm için ayrı belirlenmek üzere kontenjan sayısının 4 katı kadar aday giriş sınavına girmeye hak kazanacak. Adaylar, giriş sınavına başvurduğu KPSS puanına göre sıralama yapılarak belirlenecek. Giriş sınavı sözlü şeklinde ve tek aşamalı gerçekleştirilecek. Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınavın yeri ve tarihi, TÜİK'in internet sitesinden (www.tuik.gov.tr) ilan edilecek. Adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu'ndaki Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden de ulaşabilecek.