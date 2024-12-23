Kamuda yeni işe alım ilanları yayınlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 müfettiş yardımcısı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 25 sürekli işçi, TÜRKPATENT, 30 sınai ve mülkiyet uzman yardımcısı, Milli Savunma Bakanlığı ise 32 işçi alacak.

Bakanlıkların konuya ilişkin ilanları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alımı için giriş sınavı yapacak. Sınav, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamadan oluşacak.

Başvurular, 13-24 Ocak 2025 döneminde alınacak. Adaylar, sınava katılabilmek için e-Devlet veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden elektronik ortamda başvuruda bulunabilecek.

Sınavın yazılı aşaması 12 Nisan 2025'te Ankara'da gerçekleştirilecek. Bu sınavda başarılı olanlar sözlü sınava davet edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 25 işçi alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 25 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Buna göre, 2 tarama uzmanı (kaptan), 2 tarama uzman yardımcısı, 5 sınırlı kaptan, 9 usta gemici, 2 gemi elektrikçisi, 2 yağcı ve 3 gemi aşçısı alınacak.

Başvurular, 27 Aralık'a kadar Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden alınacak. Başvuruların ardından İŞKUR tarafından Bakanlığa gönderilecek listede yer alan adaylardan gerekli evraklar talep edilecek. Evrak incelemesi sonucunda şartları sağlayan adaylar arasından noter kura çekilişiyle açık iş sayısının 4 katı kadar asıl ve yedek aday belirlenecek.

Sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılacak adaylar için noter kura çekilişi 28 Ocak 2025'te Bakanlığın merkez kampüsünde gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin tüm duyurular Bakanlığın internet sitesinden (www.uab.gov.tr/duyurular) yayımlanacak.

Milli Savunma Bakanlığı işçi alımı yapacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bakanlık iş yerlerinde çalıştırılmak üzere "engelli" ve "Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar (TMSY)" arasından 32 işçi alımı yapacağını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başvurular 23-27 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacak. Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana başvuru yapabilecek.



Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak, sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecek. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi için ilgili yönetmelik gereği kura çekimi yapılacak.



Kura çekimi, 21 Ocak 2025 Salı günü saat 10.00'da, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığında noter huzurunda yapılacak. İşçi alımına dair detaylara https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden ulaşılabilecek.

TÜRKPATENT, 30 sınai ve mülkiyet uzman yardımcısı alacak

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun (TÜRKPATENT) 30 sınai mülkiyet uzman yardımcısı istihdamına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Kurum, sınai mülkiyet uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sözlü giriş sınavı ile 30 sınai mülkiyet uzman yardımcısını kadrosuna dahil edecek.

Adaylar, başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Türk Patent ve Marka Kurumu/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacak.

Başvurular, 24 Aralık 2024 - 24 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözlü sınav yeri ve tarihi kurumun internet sayfasından ilan edilecek, adayların adreslerine tebligat yapılmayacak. Adaylar, sonuç bilgilerini "Kariyer Kapısı" üzerinden görüntüleyebilecek.