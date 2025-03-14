Kamuda yeni 'işe alım ilanları' yayınlandı

Ticaret Bakanlığı'nın 988 personel alımı için adaylar 24 Mart-11 Nisan'da başvuruda bulunabilecek. Orman Genel Müdürlüğü 252 daimi işçi istihdam edecek. DMO ise 5 müfettiş yardımcısı alacak.

Ticaret Bakanlığının 865'i sözleşmeli, 123'ü kadrolu olmak üzere alımını yapacağı 988 personele ilişkin şartlar belirlendi.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. İlanla, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın hafta sonu bilgisini verdiği personel alımına dair detaylar belli oldu. Buna göre, 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu personel, Bakanlığın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında istihdam edilecek.

Adaylar, 24 Mart-11 Nisan'da dijital ortamda e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/Kariyer Kapısı) veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvuruda bulunabilecek. Şartlara uygun olmayan ve süresinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Posta yolu veya diğer şekillerde ulaşacak başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar, yalnızca bir pozisyon ya da kadro için başvuru yapabilecek.

İstihdam edilecek sözleşmeli personelden 200'ü muayene memuru, 550'si gümrük muhafaza memuru, 3'ü ziraat mühendisi, 2'si makine mühendisi, 2'si inşaat mühendisi, 2'si elektrik mühendisi, 6'sı gıda mühendisi, 5'i tekstil mühendisi, 4'ü makine mühendisi, 4'ü kimya mühendisi, 1'i elektrik ve elektronik mühendisi, 1'i endüstri mühendisi, 30'u büro personeli, 20'si gemi adamı, 35'i şoför olacak. 50 tüketici hakem heyeti raportörü, 13 kaptan, 20 makinist, 4 veznedar, 6 satış memuru, 30 ambar memuru ise kadrolu alınacak.

Adaylar, alım sürecine, şartlarına ve sınavlarına ilişkin tüm bilgileri, Bakanlığın internet adresi (www.ticaret.gov.tr) ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden de görüntüleyebilecek.

Orman Genel Müdürlüğü 252 daimi işçi istihdam edecek

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 252 daimi işçi alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan OGM ilanına göre, kurumun taşra teşkilatı için 200 arazöz şoförü, 17 otomotiv şasi ve iskelet işçisi, 8 motor imalat bakım ve onarım işçisi, 10 otomotiv elektrikçisi, 9 otomotiv kaporta işçisi, 4 kaynakçı, 3 oto bakım ve onarımcısı, 1 lastik tamircisi olmak üzere toplam 252 daimi işçi alınacak. Açık iş ilanları 17-21 Mart'ta İŞKUR üzerinden yayımlanacak. Belirtilen şartları taşıyan adaylar, ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek.

Devlet Malzeme Ofisi de 5 müfettiş yardımcısı alacak

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü'nün ilanına göre, Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığında, Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8. dereceden 5 müfettiş yardımcısı alınmak üzere Ankara'da Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacak.

Sınava başvurular, 24 Mart'ta başlayıp, 11 Nisan saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapacak. Yazılı sınav, 27 Nisan'da iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınav da uygulanacak.