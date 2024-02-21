Kamuya personel alım ilanı Resmi Gazete'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Avrupa Birliği Başkanlığına da personel alımı yapılacak.

21.02.2024 09:43:470
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Kamuya personel alım ilanı Resmi Gazete'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 2022-KPSS (B) grubu P3 ve P93 puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 50 puan almış adaylar arasından 38 sözleşmeli mühendis ve 2 sözleşmeli tekniker alınacak.

Başvurular 21 Şubat-8 Mart tarihlerinde, e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapılacak.

Avrupa Birliği Başkanlığına personel alımı

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı 8. dereceli kadroda çalıştırılmak üzere, sözlü ve yazılı sınavla 7 Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcısı alınacak.

Başvurular 11-25 Mart tarihlerinde, e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapılacak.

Yazılı giriş sınavı, 21 Nisan saat 10.00'da Ankara'da yapılacak olup, sözlü giriş sınavının yer, gün ve saat bilgilerine e-Devlet üzerinden “Avrupa Birliği Başkanlığı –Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Başkanlığın resmi internet adresinden (www.ab.gov.tr) ulaşılabilecek.

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