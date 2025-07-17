Kanada, Trump'ın gümrük vergilerinden yerli sanayiyi korumak için çelik ithalatını kısıtlıyor

Ontario'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Kanada Başbakanı Mark Carney ticaret ortaklarını ABD dışında çeşitlendirme ve Kanada çeliğinin kullanımına öncelik verme sözü verdi.



Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada çeliğine Mart ayında %25, Haziran ayında ise %50'ye çıkardığı cezalandırıcı vergilerin ardından geldi.



Salı günü Başbakan, ikili bir anlaşmadan sonra bile ABD vergilerinin yürürlükte kalabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Çarşamba günü gazetecilere konuşan Başbakan Carney, ithalatın şu anda Kanada'nın çelik tüketiminin yaklaşık üçte ikisini oluşturduğunu, Kanada çelik ihracatının ise %90'ından fazlasının ABD'ye yönelik olduğunu ve bu bağımlılığın "sürdürülemez" olduğunu belirtti.



Yeni önlemler kapsamında hükümet, gümrük vergisi kotalarını sıkılaştıracak.



Carney ayrıca açıklamasında Çin'i hedef alarak, ABD dışındaki ülkelerden "Çin'de eritilip dökülen çelik içeren" çelik ithalatına ek bir gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.



Kanada-ABD-Meksika serbest ticaret anlaşması (Cusma) kapsamında muafiyet kapsamındaki ürünlerde herhangi bir değişiklik olmayacağını da sözlerine ekledi.



Başbakan ayrıca, federal hükümetin müteahhitlerin Kanada çeliği kullanmasını zorunlu kılma politikasını değiştirme sözü verdi.



Kanada'nın daha fazla konut inşa etme ve savunma sektörünü güçlendirme gibi "büyük projelerinde" Kanada çeliğinin kullanılacağını da sözlerine ekledi.



Bu değişikliklerin, Kanadalıların "kendilerine herhangi bir yabancı hükümetin geri alabileceğinden çok daha fazlasını vermelerini" sağlayacağını söyledi.



Kanada'nın çelik ve alüminyum endüstrileri, Donald Trump'ın sektöre özgü tarifelerinden en çok etkilenenler arasında yer alıyor.