Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Kanal İstanbul’un imar planı onaylandı, askı sürecinin bitmesinin ardından ihale sürecini başlatacağız" dedi.

4 ŞUBAT, 20200
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Kanal İstanbul'un imar planı onaylandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 2019 yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kanal İstanbul projesine ilişkin konuşan Turhan, “Kanal İstanbul’un imar planı onaylandı, askı sürecinin bitmesinin ardından ihale sürecini başlatacağız" dedi. 

Bakan Turhan, yap-işlet-devret modeli ile yapılacak Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planladıklarını söyledi.

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