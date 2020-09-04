KAP'a bildirdi: THY'den yeni şirket

Türk Hava Yolları (THY), KAP'a yaptığı açıklamayla yeni bir teknoloji şirketi kuracağını açıkladı.

4.09.2020 17:49:000
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KAP'a bildirdi: THY'den yeni şirket

THY, KAP’a yaptığı açıklamayla yeni bir teknoloji şirketi kuracağını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY), yüzde 100 iştiraki olacak yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verdiğini duyurdu.

THY’nin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamasında, “Yönetim Kurulumuzca Ortaklığımızın mevcut bilgi teknolojileri uygulamalarının gelir getiren bir iş kolu olarak konumlandırılması ve var olan bilgi teknolojileri insan kaynağının daha etkin değerlendirilerek Türk havacılık ekosistemine daha fazla katkı sunulması amacıyla yüzde 100 Türk Hava Yolları iştiraki olan yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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