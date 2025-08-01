Kapadokya'da turizm sezonu beklentilerin altında kaldı

Kapadokya Alanı Turizm Yatırımcıları Derneği (KAPYAD) tarafından yapılan açıklamada mevcut turizm sezonunun beklentilerin altında seyrettiği ve doluluk oranlarında düşüşler yaşandığı belirtiliyor. Otel ve balon fiyatlarında gözlenen gerileme, sektör temsilcilerini yeni önlemler almaya yönlendiriyor. KAPYAD, özellikle konaklama arzındaki hızlı artış ve plansız büyümenin bölgenin sürdürülebilir turizmine olumsuz etkide bulunduğuna dikkat çekiyor.

Plansız büyüme, kaliteyi tehdit ediyor…

KAPYAD Başkanı Ömer Tosun, bölgedeki en büyük sorunlardan bir tanesinin plansız büyüme olduğuna dikkat çekerek, özellikle geçen beş yıl içinde konut alanı olarak planlanan alanlarda açılan çok sayıda küçük otelin ve airbnb tarzı oluşumlarda kiralanan konutların hem bölge konaklama kalitesine zarar verdiğini hem de otel arzını talebe oranla çok fazla artırarak mevcut konaklama sektöründe sürdürülemez bir duruma neden olduğunu vurguluyor. Kapadokya’da halihazırda 871 adet bakanlık belgeli tesis bulunduğunu belirten Tosun, turizm yatırımlarında kalite ve bölgesel ihtiyaçların ön planda tutulması gerektiğinin altını çiziyor.

Kapadokya turizm gelirinde büyük potansiyel: 5 milyar dolar hedefi ve Michelin Rehberi gelişmesi

Kapadokya Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara göre, bölge 2024 yılında 2 milyar 61 milyon dolarlık turizm gelirine ulaştı. 2025 için bu rakamın 2 milyar 367 milyon dolar seviyesine çıkması bekleniyor. Ancak yapılacak stratejik hamlelerle bu gelirin çok daha yukarılara taşınabileceği düşünülüyor.

Kapadokya’nın dünyanın en saygın gastronomi rehberlerinden olan Michelin Rehberi 2026 seçkisine dahil edilmesinin bölgenin uluslararası tanıtımı açısından son derece değerli ve mutluluk verici bir gelişme olduğunu belirten Tosun, bu başarıyı nitelikli bir büyümeye dönüştürebilmek için atılması gereken adımlara değinerek; ‘Kapadokya bu seçkin listede yer alarak hem gastronomi hem de destinasyon marka değeri açısından uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekecektir. Bu gurur verici gelişmeyle birlikte ilginin bölge ekonomisine kalıcı olarak yansıtılması için daha fazla arkeolojik, kültürel ve gastronomik yatırımın hayata geçirilmesi gerekmektedir’ dedi.

Ortalama geceleme süresi 1,8 olan bölgede, bu rakamın 2,5 gecelemeye çıkarılması durumunda %40’lık bir yoğunluk artışı ve gelir potansiyelinde ciddi bir sıçrama öngörülüyor. Ömer Tosun; “Bölgemiz, düşük doluluk oranlarına rağmen bu gelir seviyelerine ulaşabiliyor. Geceleme süresindeki artış ve turist sayısındaki iyileşme ile 5 milyar dolarlık bir gelir artık ulaşılabilir bir hedef” değerlendirmesinde bulunuyor.

Müze, kültürel yatırımlar ve direkt uçuşlar kritik rol oynayacak…

Kapadokya’nın turistik cazibesini artırmak için altyapı ve içerik geliştirme yatırımlarının önemi her geçen gün daha fazla hissediliyor. Özellikle arkeoloji, gastronomi, wellness ve kültürel etkinlikler alanında yapılacak atılımlar, bölgenin geceleme süresini uzatmada kilit rol oynuyor. KAPYAD açıklamasında, uluslararası nitelikte bir arkeoloji müzesinin eksikliğine dikkat çekilerek, bu alandaki projelerin öncelikli hale getirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Kapadokya’nın, uluslararası standartlarda bir arkeoloji müzesine halen sahip olmamasının büyük bir eksiklik olduğunu söyleyen Tosun, devlet ve özel sektör iş birliğiyle yeni çekim alanlarının hayata geçirilmesinin bölgeye büyük değer katacağını belirtiyor. Özellikle yaz sezonunda Kapadokya ile Bodrum ve Dalaman arasındaki direkt uçuşların başlatılması, uluslararası festival, etkinlik ve konserlerin bölgeye çekilmesi ve Michelin Rehberine Kapadokya’nın dahil edilmesi benzeri gastronomi turizmini güçlendirecek adımlarla ortalama geceleme sayısının 2,5’lara çıkacağını ve Kapadokya’nın cazibesinin artacağını vurguluyor.





Sobesos kazılarının başlamış olması önem taşıyor

Bölgenin arkeolojik zenginliğini yansıtan önemli projelerden biri olan Ürgüp’ün Şahinefendi köyünde yer alan Sobesos Antik Kenti kazı çalışmalarının 22 yıl aradan sonra yeniden başlamasının sevindirici bir gelişme olduğunu kaydeden Tosun; “KAPYAD olarak kuruluşumuzun ilk gününden itibaren hazırladığımız ve ilgili makamlara sunduğumuz tüm raporlarda gündeme getirdiğimiz Sobesos kazılarının yeniden başlamış olması bizi çok mutlu ediyor. Uzun süredir gündemde tuttuğumuz bu kazıların, önümüzdeki yıldan itibaren Kültepe kazılarında olduğu gibi daha büyük bütçelerle Cumhurbaşkanlığı arkeoloji kazısı haline dönüşeceğini de öğrendik. Kazıların başlatılmasında büyük emekleri olan Kültür ve Turizm Bakanlığına ve diğer tüm kurumlara teşekkürü borç kabul ediyorum” diyor.

Kapadokya’nın yalnızca balon, kaya oteller ve Göreme Açıkhava Müzesiyle değil, sahip olduğu derin kültürel ve dini mirasla da tanıtılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Hristiyan dünyasında önemli bir figür olan Kapadokyalı Aziz George’un bu anlamda çok daha etkili bir biçimde tanıtıma dahil edilmesi gerektiği ifade ediliyor. KAPYAD, yakın zamanda Kapadokya Arkeoloji Müzesi ve Aziz George ile ilgili kapsamlı proje dosyalarını yetkili kurumlarla paylaşmaya hazırlanıyor.