Kapasite kullanım oranı ağustosta arttı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı geçen aya göre artış göstererek, yüzde 73,3 seviyesine ulaştı.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya göre 2,6 puan artarak yüzde 73,3 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.761 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya göre 2,6 puan artarak yüzde 73,3'e yükseldi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 2,3 puan artarak yüzde 73'e ulaştı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2018 2019 2020

Ocak 78,2 74,4 75,5

Şubat 77,8 74,0 76,0

Mart 77,8 74,3 75,3

Nisan 77,3 75,0 61,6

Mayıs 77,9 76,3 62,6

Haziran 78,3 77,1 66,0

Temmuz 77,1 76,2 70,7

Ağustos 77,8 76,6 73,3

Eylül 76,2 76,3

Ekim 75,4 76,4

Kasım 74,1 77,2

Aralık 74,1 77,0



