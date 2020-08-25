Kapasite kullanım oranı ağustosta arttı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı geçen aya göre artış göstererek, yüzde 73,3 seviyesine ulaştı.

25.08.2020 11:09:000
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Kapasite kullanım oranı ağustosta arttı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya göre 2,6 puan artarak yüzde 73,3 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.761 iş yeri tarafından ağustos ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya göre 2,6 puan artarak yüzde 73,3'e yükseldi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 2,3 puan artarak yüzde 73'e ulaştı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar    2018     2019    2020

Ocak    78,2    74,4    75,5

Şubat    77,8    74,0    76,0

Mart    77,8    74,3    75,3

Nisan    77,3    75,0    61,6

Mayıs    77,9    76,3    62,6

Haziran    78,3    77,1    66,0

Temmuz    77,1    76,2    70,7

Ağustos    77,8    76,6    73,3

Eylül    76,2    76,3    

Ekim    75,4    76,4    

Kasım    74,1    77,2    

Aralık    74,1    77,0    


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