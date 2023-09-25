Kapasite kullanım oranı eylül ayında arttı

Merkez Bankası anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya kıyasla 1,2 puan artarak yüzde 77,3'e yükseldi.

25.09.2023 10:44:240
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Kapasite kullanım oranı eylül ayında arttı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), eylülde bir önceki aya göre 1,2 puan artarak yüzde 77,3 seviyesine çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.743 iş yeri tarafından eylül ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, eylülde bir önceki aya kıyasla 1,2 puan artarak yüzde 77,3'e yükseldi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 1,2 puan yükselerek yüzde 76,9 oldu.

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